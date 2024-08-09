Что такое машина-утопленник: откуда берутся и чем плохи

Почему вообще мы говорим о "утопленниках" как об отдельном товаре? Потому что с одной стороны, продавать их бывает выгодно, а с другой, они скрывают в себе серьезные проблемы, которые, однако, проявляются не сразу, а значит, предъявить что-нибудь недобросовестному продавцу почти невозможно.

Откуда берутся утопленники

Такие машины – специфика отдельных стран и местностей, где часто случаются стихийные бедствия с ураганами, катастрофическими ливнями и наводнениями. В богатых государствах страдает много молодых и дорогих машин. Владельцы, спасаясь от стихии, без особых волнений покидают их на улицах и в гаражах, уверены, что получат страховку.

И именно страховые компании потом продают выловленные из воды машины по невысокой цене, ведь восстановительные работы для них по меркам развитых стран непозволительно дорогие. При этом в тотал без права перепродажи такие авто списывают не так часто, как машины после тяжелых ДТП, ведь непосредственной угрозы безопасности движения мокрые машины не представляют.

Итак, в числе постоянных поставщиков "утопленников" – расположены на океанских побережьях штаты США, приморские города Европы и опять-таки европейские регионы на берегах крупных рек. На самом деле объемы таких "поставок" могут оказаться немалыми, после масштабных атак стихии число намоченных машин идет на десятки и сотни тысяч. И сколько из них в высушенном и очищенном виде попадают на рынки соседних и отдаленных стран, точно не знает никто.

Почему следует бояться "утопленников"

Наибольший ущерб в машине вода наносит электрооборудованию и электронным блокам. Также обязательно страдают элементы салона. Если в момент погружения в машину работал двигатель, он тоже с большой вероятностью выходит из строя. Однако проблемный мотор можно обнаружить при покупке, да и в принципе подобные экземпляры обычно отправляют на шрот для продажи по частям.

Степень поражения машины зависит от уровня, на который поднималась вода, также имеет значение, соленая это была вода или пресная. Влага, попадающая во все уголки машины, наиболее вредна для многочисленных соединений электрооборудования. Развивающаяся в них со временем коррозия нарушает контакты в разъемах проводки, а также внутри электронных блоков. Причем не очень важно, погружался ли определенный блок управления или жгут проводов в воду, потому что для существенных проблем достаточно чрезмерной влажности в салоне или под капотом.

Кроме того, вода есть, даже пресная, является "стартером" для коррозии кузова. Все начинается с ранее поврежденных мест, на сколах лакокрасочного покрытия и заводского антикора. Самое страшное с точки зрения дальнейшего ремонта – коррозия во внутренних объемах дверей, порогах и коробах силового каркаса кузова.

Кратко

Покупать автомобиль-утопленник можно, но только при условии, что вы делаете это сознательно, в готовности к соответствующим сюрпризам и ремонтам. Ведь фирменная особенность таких экземпляров в том, что обычно проблемы начинают проявляться не сразу, а через несколько месяцев – по мере того, как коррозия в проводке и блоках наберет силу и начнет свое черное дело. Кстати, если подойти к делу серьезно – и главное, вовремя – большинство таких последствий можно предотвратить, но это огромный комплекс профилактических работ, требующий навыков и времени.