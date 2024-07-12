Что такое лимузин: транспорт для избранных

Красивое и романтическое слово, которым у нас часто обозначают не совсем то, что нужно – лимузин. Какие авто имеют право называться лимузином и почему это один из наименее доступных типов кузова в мире?

Лимузином в отечественном языковом пространстве часто называют любой большой легковой автомобиль – в том числе и являющиеся седанами, универсалами, фастбеками и кабриолетами. В народном понимании, вдобавок к размеру, лимузин должен быть еще щедро укомплектован. Но на самом деле у классического лимузина есть только один видовой признак.

Что такое кузов лимузин

Чтобы узнать, есть ли машина настоящим лимузином, достаточно заглянуть внутрь и выяснить, есть ли в ней перегородка между водительским сиденьем и остальным салоном. Если есть – считайте, вам повезло: вы увидели такой редкий тип кузова как лимузин. Ну и, конечно, это должна быть машина с архитектурой кузова типа седан и с достаточно большим пространством для задних пассажиров.

Наверное, именно из-за размеров классические американские такси типа Yellow Cab считать лимузинами никому не приходит в голову. У них хоть и есть перегородка позади передних кресел, но на заднем диване пассажирам достаточно тесно – в первую очередь в ногах, потому что колесная база седанов, мягко говоря, стандартная. Да и перегородка и, честно говоря, имеет совсем другое предназначение, чем в настоящем лимузине.

Какие бывают лимузины

Лимузин родился в ту пору, когда финансово состоятельный покупатель автомобиля заказывал себе отдельно шасси (ходовую часть с мотором) и отдельно кузов. Самые тщеславные паны не желали ездить в одном пространстве с человеком низшей касты – шофером, поэтому просили сделать им машину с просторным пассажирским салоном, в котором не будет водителя. Для них водителя всадили впереди комфортабельной пассажирской кабины, под крышей-козырьком. И в этом по тем временам не было ничего удивительного – похожим образом сидел извозчик в карете, только никакой крыши у него не было.

Но со временем автомобили получили полностью закрытый кузов, но отделить водителя, позади него установили прозрачную перегородку. Так драйвер оказался словно в своей кабине, а хозяева – в своей, при том, что снаружи машина имела цельный образ, без отдельного водительского кокпита. Стеклянная часть перегородки часто опускается, но часто общение с водителем происходит не через опущенное стекло, а через переговорное устройство – кстати, в классическом варианте с телефонной трубкой.

Сегодня кузов лимузин в его ортодоксальном смысле сохранился как транспорт для избранных – для первых лиц государств, высоких гостей во время официальных визитов государственного уровня, ну и для очень состоятельных граждан, которые могут позволить себе содержание такой машины и персонального водителя высокой квалификации. Такие автомобили как правило будут у разного рода придворных ателье на базе крупных серийных седанов.

Не совсем лимузины

В наше время люди, не всегда знающие тонкости автомобильного дела, называют лимузинами длинные автомобили, предназначенные для развлекательных поездок. На самом деле, эти машины правильно было бы называть стретч – от английского слова растягивать.

Эти продолжительные многоместные машины для проката на случай свадьбы и других подобных торжеств строят поштучно на базе и седанов, и внедорожников, и микроавтобусов. Перегородка за водительским сиденьем у них есть, но считать их настоящими лимузинами не стоит, разве что речь идет о базовой машине с кузовом седан.

Кратко

Позволим себе заметить, что когда мы уже в той или иной форме все стали пользователями автомобилей, стоило бы каждому знать основные типы их кузовов. На самом деле в кузовной классификации нет ничего сложного, но есть своя логика и даже красота. Обещаем в следующий раз подготовить рассказ об основных типах кузовов, которыми пользуются украинские граждане и немного о тех, которые уже ушли в историю.