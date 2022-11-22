Что такое блэкаут и как его не допустить? Ключевые риски для Украины этой зимой

Начнем с определения. Блэкаут – это полная потеря управляемости энергосистемы, когда ни одна команда диспетчера или физическое переключение оборудования не приводит к возобновлению электроснабжения.

Важно понимать, что спрогнозировать наступление такого момента могут только специалисты, имеющие доступ к большому массиву текущей информации и специальным программам по имитационному моделированию. Поэтому какие-либо прогнозы о потере управляемости энергосистемы от лиц, незнакомых с текущим состоянием и тонкостями функционирования энергосистемы не нужно принимать во внимание вообще. Скорее, следить за официальной информацией от НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго Украины.

Идём дальше. Плановые отключения – это вовсе не блэкаут , а целенаправленное ограничение электроснабжения для определенной группы потребителей для минимизации рисков возникновения аварий и сохранения стабильной частоты в определенном участке энергосистемы. Когда плановых отключений по мощности недостаточно, вводятся так называемые экстренные отключения. При этом масштабный износ систем автоматической частотной разгрузки, что приводит к одновременному отключению более 100 тысяч абонентов – обычно называются браунаутом.

Текущий статус. Несмотря на беспрецедентные по масштабам поражения энергосистемы Украины, мы успешно прошли экзамен первыми заморозками (в ночь с 19 на 20 ноября), иначе были бы применены аварийные отключения. Этого не произошло, потому что проходит круглосуточная работа по восстановлению дееспособности энергосистемы, и каждое действие электромонтеров и слесарей газового хозяйства происходит с мыслями о потребителе.

Говорю об этом уверенно, потому что мне знакомы такие ощущения, когда от твоей работы и преданности профессии зависит уют в сотнях тысяч семьях. Мы ремонтируем и возвращаем энергию с душой. Поэтому очень важно, чтобы потребители об этом помнили и со своей стороны делали все возможное для экономного использования электроэнергии.

Теперь о том, как преодолевали аварийные ситуации другие страны. Специально провел анализ более 130 инцидентов в более чем 40 странах за последние 55 лет. Для удобства классифицировал мероприятия по трем уровням.

1. Микроуровень – это установка генераторов и аккумуляторов (литие-железо-фосфатных) на объектах критической инфраструктуры (водоканалы, аптеки, продуктовые магазины), замена лампочек накаливания в малообеспеченных семьях, ограничение количества рекламных билбордов и сити-лайтов, запрет на использование уличных гирлянд во время рождественских праздников.

Говоря о генераторах и аккумуляторах, важно создать налоговые льготы или другие стимулы для отечественных производителей, ведь крайне важно уменьшить долю импорта и максимально аккумулировать иностранную валюту в Украине. Если существуют средства в региональных бюджетах, следует внести изменения в статьи расходов и, например, приобрести для местных амбулаторий солнечную электростанцию и систему аккумуляторов общей мощностью 50 кВт, которые обойдутся примерно в 700 тыс.грн.

2. Мезоуровень – это установка новых мощностей распределенной генерации (каждый объект от 0,5 до 5 МВт), например разблокирование существующих проектов по вводу в эксплуатацию ветровых электростанций, установка систем производящих электрическую энергию по принципу перепада давления, установка газовой генерации, инсталляция когенерационных и геотермальных установок, особенно в западных областях Украины.

3. Макроуровень включает в части инфраструктуры и ресурсности: восстановление дееспособности отечественной генерации (пострадавшей в результате террористических обстрелов), деоккупацию Запорожской АЭС и разблокировку пропускной способности электросетей от 22 кВ до 750 кВ, в частности через установку установок компенсации реактивной мощности. Отдельное внимание должно быть уделено вопросу импорта электроэнергии из ЕС, для этого нужно уже сейчас завершить процедуру контрактирования объемов хотя бы минимальных объемов на I квартал 2023 года, которые помогут при необходимости сбалансировать энергосистему Украины.

Отдельным пунктом хочу вспомнить финансовое состояние энергорынка - он после достаточности ресурсов и надежности инфраструктуры является следующим элементом в цепочке энергетической безопасности Украины. Важно понять, что после неспровоцированной агрессии объем средств и уровень расчетов значительно снизился, а расход вырос из-за потребностей в ремонтах – таким образом имеет место кассовый разрыв, который характерен для всех субъектов хозяйствования энергорынка Украины.

Мерами реагирования должны быть – повышение ценовых ограничений в сегменте рынка на сутки вперед или определении цены внутрисуточного рынка, как индикатива; возврат долгов за услуги на балансирующем рынке, уменьшение штрафных санкций для операторов альтернативной энергетики, а также привязка цены небаланса к рынку на сутки вперед.

Из-за несоразмерности розничных цен на электроэнергию с затратами на производство, – генерирующие компании терпят серьезные убытки, что в условиях непокрытых долговых обязательств за предыдущий период создает серьезные вызовы для их финансовой устойчивости.

Говоря об объеме необходимых средств для операторов систем передачи и распределения на восстановление инфраструктуры достаточно посчитать коэффициент средней продолжительности отключения электроэнергии для каждого клиента (SAIDI) он вырастет по результатам II полугодия 2022 года по меньшей мере в три раза, то есть во столько же примерно раз придется увеличить финансирование операторов за счет тарифа в следующем году.

В таких обстоятельствах никаких разговоров об отмене RAB-регулирования даже быть не может. Между прочим, именно после внедрения этой методики произошло уменьшение продолжительности прерывания электроснабжения, как раз на средства инвестиций.

В заключение, несколько слов о газоснабжении. Риски прерывания газоснабжения для бытовых потребителей практически равны нулю из-за конструкционных особенностей инфраструктуры и особенности эксплуатации оборудования, которыми очень хорошо владеют наши герои энергетического фронта.

С точки зрения ресурсной достаточности голубого топлива проблем пока нет, но нужно провести среднесрочное контрактование поставки газа из ЕС в I квартале 2023 года, по меньшей мере, в объемах до 2,5 млрд кубометров на весь этот период. Не исключено, что эти объемы могут быть приобретены в рамках энергетического ленд-лиза на средства наших союзников или международных финансовых организаций.

Отдельно прокомментирую атаку на объекты газодобычи. Прежде всего, это беспрецедентная террористическая атака и продолжение длиннейшего перечня преступлений, которые продолжаются уже 8 лет подряд, но за которые агрессор обязательно ответит. Сейчас крайне важно не забывать документировать все поражения и фиксировать ущерб. Во-вторых, враг избрал те же цели, чтобы ограничить наши ресурсные возможности в части газовой генерации. Впрочем, он существенно просчитался в силе воли и мотивации наших Вооруженных Сил Украины, энергетиков и газовиков.

Мы обязательно победим, восстановим и продемонстрируем пример лидерства другим. Потому что мы достойны и свободны!