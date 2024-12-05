Что такое автодом: все варианты дома на колесах

Причин, побуждающих человека ночевать в машине вместо обычного дома, существует немало, и к сожалению, не все из них связаны по собственному желанию гражданина. Но сначала все дома на колесах создавались для активного отдыха – о них мы сегодня и поговорим. Помня при этом о трех главных требованиях к автодому как таковому: условия для ночлега, условия для приготовления пищи и очень желательно – условия для обеспечения санитарных нужд.

Программа-минимум: прицеп-слезинка Teardrop

Первый шаг от ночлега на разложенных сиденьях в салоне семейного хэтчбека в сторону большего комфорта – это небольшие, длиной до 2,3 – 3,3 м и высотой до 1,3 м, прицепы в форме капли. Фактически это комфортная палатка на колесах: в ней есть только два спальных места и подобие кухни с внешней стороны, где "повар" стоит на земле под открытым люком. Поскольку вес этого микродома не превышает 350 – 450 кг, его можно буксировать любой машиной и без категории Е в правах. Минусы "слезинки" – в ней можно максимум сидеть на полу, нельзя стоять, нельзя ходить, нельзя разместить душ/туалет.

Классический случай: прицеп-дача

Знатоки отличают как минимум три типа жилых прицепов: длиной порядка 3,5 метров, длиной от 4,0 метров и большие "караваны" длиной 4,5 – 6 метров. Емкость – от трех спальных мест до четырех-пяти, причем в топовых вариантах спальня будет отдельной комнатой, а не трансформированной из гостиной.

Также вместе с ростом категории появляется туалет и душевая комната, газовое отопление, кондиционер и холодильник. Такие приятные мелочи как солнечная батарея, телевизор, интернет с Wi-Fi и встроенная аудиосистема в принципе в настоящее время могут быть установлены и в бюджетном 3,5-метровом домике.

Что касается минусов – чем больше прицеп, тем больше автомобиль нужен для его буксировки, и тем труднее управлять им в условиях современного города.

Кемпер – самоходный автодом

Автодом с собственным двигателем – еще один популярный вариант жизни на природе во время отдыха. В этом размере – с жилищным отсеком длиной от 3 – 4 метров и более – существуют и прицепы, но "моноблочным" транспортом легче управлять. Да и внутренняя площадь машины используется более рационально, ведь пассажирский салон остается обитаемым и во время движения, и на стоянке. Насыщенность кемпера удобствами, как и у прицепа, зависит от размеров и возможностей владельца.

Этот вид автодомов разделяют на два вида – созданные в стандартном кузове фургона (пассажирского буса) и так называемые встроенные. Последний тип самый дорогой, ведь в нем использован оригинальный, специально спроектированный кузов – с цельным, дизайнерски просчитанным имиджем и с интерьером, выгодно использующим для проживания в том числе и пространство водительской кабины.

Дополнительный фактор ценообразования кемпера – марка шасси, выбранного в качестве технического носителя передвижного дома. Конечно, многое зависит от состояния агрегатов – двигателя, трансмиссии и ходовой части. Весомый минус кемпера по сравнению с прицепами – вы не можете оставить громоздкую жилую часть дома на своей базе на природе, чтобы быстренько съездить в ближайший город за продуктами или на экскурсию.

Если коротко

Опытные караванеры утверждают, что нельзя покупать себе тот или иной автодом, не имея собственного опыта путешествий. Ведь только практика может показать, какой именно тип дома на колесах вам нужен – какого форм-фактора и с каким уровнем комплектации. А чтобы определиться предметно, можно взять прицеп и кемпер напрокат – такая услуга в Украине, в частности, на площадках, где торгуют разного рода домами на колесах.