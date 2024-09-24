О чем свидетельствует заявление президента Ирана об агрессии РФ против Украины: объяснение ЦПД

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не одобряет агрессию России против Украины. Целью этого заявления, вероятно, является попытка ослабить санкции против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.
В ЦПД напомнили, что президент Ирана на днях заявил, что Исламская Республика не одобряет российскую агрессию против Украины.
Кроме того, он в очередной раз отрицал предоставление РФ баллистических ракет, о вероятной передаче которых сообщали ранее США.
"Целью таких "миролюбивых" заявлений представителей Исламской Республики, вероятно, является попытка ослабить санкции на Иран, сев "за стол переговоров с европейцами и американцами", о чем заявил сам Масуд Пезешкиан", - отметили в ЦПД.
Ранее Центр писал, что продолжение войны в Украине выгодно Ирану, ведь она является фактором распыления внимания США.
Кроме того, война в Украине поспособствовала оживлению сотрудничества между Ираном и Россией в ряде вопросов, среди которых может быть усовершенствование киберопераций, обмен технологиями для создания ядерного оружия и потенциальное предоставление российских самолетов.
Напомним, 23 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна якобы никогда не одобряла российскую агрессию против Украины.
Также глава иранского государства, выступая перед журналистами на Генассамблее ООН, заявил, что его страна якобы не передавала баллистические ракеты России с начала его президентства. Но такие поставки могли быть раньше.
"Мы готовы сесть за стол с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", - добавил Пезешкиан.
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