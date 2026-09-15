RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Что общего между вейпами и веществами для консервации трупов: объясняет кардиолог

14:08 15.09.2026 Вт
2 мин
Вейпы могут настолько травмировать легкие, что уже в 30 лет требуется трансплантация
aimg Анна Березина
Курение вейпов приводит к серьезному повреждению легких (фото: GettyImages)

Вейпы содержат вещества, которые используют для консервации трупов, а их влияние может привести к серьезному повреждению легких.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на зявление кардиохирурга, директора Института сердца Бориса Тодурова в выпуске FEDORIV VLOG.

Курение вейпов - путь к трансплантации

По словам врача, последствия использования электронных сигарет могут быть очень серьезными.

"Электронные сигареты еще хуже, потому что там есть вещества, которые используются для консервации трупов", - отметил Тодуров.

Он также рассказал, что во время недавнего визита в Бостон общался с американскими коллегами, и отметил, что в некоторых клиниках США уже создают отдельные отделения для трансплантации легких молодым людям.

"Настолько это травмирует ткань легких - эти электронные сигареты, которые уже в 30 лет нуждаются в пересадке легких", - заявил кадиохирург.

Риски курения и способы бросить

Врач также отметил риски традиционного курения. По его словам, у людей, выкуривающих около 10 сигарет в день, риск развития рака легких значительно возрастает. Табачный дым, по его словам, повреждает не только легочную ткань, но и сосуды.

Отдельно кардиохирург высказался об отказе от курения. По его мнению, ключевым условием является решение самого человека, в то время как никотинозаместительные средства могут только помогать в этом процессе.

"Бросить курить - только волевое решение. Никакие пластыри, никотиновые жвачки, замена какая-то - это может поддержать, но без волевого решения ты не бросишь курить", - сказал Тодуров.

Опасность электронных сигарет

Как сообщалось ранее, в текущем году в Украине зафиксировали несколько резонансных случаев, связанных с вейпами.

В одном из них электронная сигарета взорвалась во рту подростка. В результате взрыва парень потерял несколько зубов, получил разрыв нижней губы и ожог слизистой рта.

Читайте также: В Черновцах на семейном фестивале детям рекламировали вейпы сети Vandal

Еще один случай произошел в Ужгороде, где семилетний мальчик нашел вейп и воспользовался им, после чего его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В то же время, значительная часть рынка электронных сигарет в Украине находится в тени. По данным исследования Kantar Украина, доля нелегальной продукции в категории электронных сигарет составляет 93,3%.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗдоровьеКардиолог