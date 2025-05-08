О чем Си Цзиньпин говорил с Путиным: детали встречи в Москве

Лидер Китая Си Цзиньпинь и российский диктатор Владимир Путин встретились в Москве. Они сделали ряд заявлений, обменявшись комплементарными фразами.
Что сказали друг другу Путин и Си Цзиньпин - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Всего переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались 3,5 часа. В СМИ появилась информация из публичной части их встречи, в ходе которой стороны обменялись заявлениями.
Российский диктатор, которого цитируют прокремлевские СМИ, поблагодарил Си Цзиньпина за то, что тот приехал в Москву, чтобы "разделить с Россией" празднование так называемого "Дня победы". Он назвал лидера Китая "дорогим другом".
Путин заявил, что расчет китайских военных на параде в Москве, мол, будет самым большим по численности из иностранных военных.
"Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных военных контингентов", - сказал он.
По словам диктатора, российское и китайское правительства "работают над реализацией массива двусторонних договоренностей". Глава Кремля утверждает, что Пекин и Москва развивают связи "на благо народов обеих стран" и "не против кого-то".
В своей традиционной манере Путин начал повторять слова о "непростой геополитической ситуации" и "глобальной неопределенности". Глава Кремля, который почти находится в международной изоляции, надеется получить от Китая дальнейшее развитие сотрудничества.
"Хотел бы выразить уверенность, что наше многоплановое сотрудничество и в дальнейшем будет динамично развиваться на благо народов наших стран", - сказал Путин.
Китайский лидер взамен назвал Путина "старым другом" и сказал, что "рад" посетить Москву. Си Цзиньпинь заявил, что его страна будет сотрудничать с Россией, чтобы "выполнить особые обязанности мировых держав".
Более того, он добавил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для так называемого "содействия равноправной, упорядоченной, многополярной и инклюзивной экономической глобализации".
Он добавил, что стороны также будут "решительно защищать" права и интересы "подавляющего большинства развивающихся стран".
Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин вчера вечером прилетел в Москву по приглашению Кремля для "празднования" так называемого "Дня победы" на параде на Красной площади.
Всего Си Цзиньпин пробудет в российской столице вплоть до 10 мая. Как узнало агенство Bloomberg он договорился с Путиным снова обсудить вопрос строительства газопровода "Сила Сибири - 2".
Многолетние попытки Путина убедить Китай закупать у России ежегодно дополнительно 50 млрд кубометров газа завершались безрезультатно, но сейчас якобы Пекин готов пойти навстречу по цене, пишет Bloomberg.
До сих пор власти Китая требовали продавать газ по еще не построенной "Силе Сибири - 2" по внутрироссийской цене, но во время нынешнего визита могут начать вести переговоры о более высокой цене.
Bloomberg добавляет, что Пекин теперь готов обсуждать котировки между внутрироссийской ценой и той, которую он платит за газ, поставляемый по "Силе Сибири".
Кроме того, как анонсировали в Кремле, российский диктатор и лидер Китая также обсудят, в частности, войну в Украине.
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