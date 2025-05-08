О чем Си Цзиньпин говорил с Путиным: детали встречи в Москве

Всего переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались 3,5 часа. В СМИ появилась информация из публичной части их встречи, в ходе которой стороны обменялись заявлениями.

Что сказал Путин

Российский диктатор, которого цитируют прокремлевские СМИ, поблагодарил Си Цзиньпина за то, что тот приехал в Москву, чтобы "разделить с Россией" празднование так называемого "Дня победы". Он назвал лидера Китая "дорогим другом".

Путин заявил, что расчет китайских военных на параде в Москве, мол, будет самым большим по численности из иностранных военных.

"Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных военных контингентов", - сказал он.

По словам диктатора, российское и китайское правительства "работают над реализацией массива двусторонних договоренностей". Глава Кремля утверждает, что Пекин и Москва развивают связи "на благо народов обеих стран" и "не против кого-то".

В своей традиционной манере Путин начал повторять слова о "непростой геополитической ситуации" и "глобальной неопределенности". Глава Кремля, который почти находится в международной изоляции, надеется получить от Китая дальнейшее развитие сотрудничества.

"Хотел бы выразить уверенность, что наше многоплановое сотрудничество и в дальнейшем будет динамично развиваться на благо народов наших стран", - сказал Путин.

Чем ответил Си Цзиньпинь

Китайский лидер взамен назвал Путина "старым другом" и сказал, что "рад" посетить Москву. Си Цзиньпинь заявил, что его страна будет сотрудничать с Россией, чтобы "выполнить особые обязанности мировых держав".

Более того, он добавил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для так называемого "содействия равноправной, упорядоченной, многополярной и инклюзивной экономической глобализации".

Он добавил, что стороны также будут "решительно защищать" права и интересы "подавляющего большинства развивающихся стран".

Что известно о визите лидера Китая в Москву

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин вчера вечером прилетел в Москву по приглашению Кремля для "празднования" так называемого "Дня победы" на параде на Красной площади.