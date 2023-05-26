Что делать в случае радиационной аварии: советы от Минздрава

"Основное - нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно стоит выполнить", - отметили в Минздраве.

Алгоритм действий в случае радиационной аварии

Находитесь в укрытии

Это может быть подвал или середина здания. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий, поэтому лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания.

Стоит также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице.

Если возможно, оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните проемы подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.д.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме.

Оставайтесь в укрытии, пока официальные власти не дали других указаний.

Следите за официальными источниками информации

Пользуйтесь сообщениями от спасателей, полиции, местных властей. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей. К примеру, подпишитесь на такие каналы в Telegram или Facebook. Если местные власти и чрезвычайники дают указания - выполняйте их обязательно.

Обеззаразьте себя

Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль.



Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь, если есть такая возможность

Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Если принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду

Помогите вашим родным и близким сделать все вышеперечисленные пункты. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

Безопасность воды и пищевых продуктов

Пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, пока только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри радиоактивных веществ.

Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.

Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Тоже сделайте с кухонными принадлежностями перед использованием. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, как можно дальше от людей и животных.

Когда следует принимать йодид калия?

Йодид калия - это соль, похожая на поваренную. В аптеках он чаще всего продается в виде таблеток. Если принимать его своевременно и в определенной дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний.

Он не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. То есть защитить себя можно только при соблюдении трех основных правил:

находиться в укрытии;

следить за официальной информацией;

выполнять указания органов власти.

Йодид калия следует принимать только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС.

Принимать йодид калий для "профилактики" без надобности - недопустимо. Это может повредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла.

Провокация россиян на ЗАЭС

Сегодня, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов предупредил, что Россия готовит провокацию с ударом по ЗАЭС. По словам представителя ГУР, военные РФ продолжают элементы ядерного шантажа и ядерного терроризма.

"В ближайшее время они готовят провокацию, а именно - имитация удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов. Для этого на территории ЗАЭС оккупантами уже размещены соответствующие средства поражения", - сказал он.

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