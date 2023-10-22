Что делать украинцам, которые получили повестку на оккупированных территориях: объяснение ЦНС
Мужчины на оккупированных территориях начали получать повестки в армию РФ. Украинцам рассказали, что делать в таком случае и как не попасть в армию захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Если человеку вручили повестку, и он не имеет возможности выехать с оккупированных территорий на подконтрольную Украину, или спрятаться, стоит воспользоваться государственным украинским проектом для сдачи в плен "Хочу жить", - говорится в сообщении.
Что делать
Для этого необходимо заранее связаться с операторами "горячей линии" или зарегистрироваться в проекте через чат-бот, запастись средством связи и при благоприятной возможности на линии фронта договориться о добровольной и безопасной сдаче в плен самому или всем подразделением.
"Главное - найти способ сообщить украинским силам обороны и спецслужбам о своих намерениях!" - советуют в ЦНС.
Для связи через Telegram и WhatsApp:
- +380 95 68 86 888;
- +380 93 68 86 888;
- +380 97 68 86 688.
Для звонков:
- +380 44 35 08 917;
- 688 (только из украинских номеров).
Мобилизация на временно оккупированных территориях Украины
Российские оккупанты усиливают мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, и в Херсонской области, хотя гауляйтеры заявляли, что никакой мобилизации не будет производиться. Кроме того, в Луганской области российские оккупанты собираются забрать в свою армию несовершеннолетних.
Напомним, как ранее уточняли в Генштабе ВСУ, на новой волне мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.
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