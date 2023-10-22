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Что делать украинцам, которые получили повестку на оккупированных территориях: объяснение ЦНС

Воскресенье 22 октября 2023 08:41
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Что делать украинцам, которые получили повестку на оккупированных территориях: объяснение ЦНС Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мужчины на оккупированных территориях начали получать повестки в армию РФ. Украинцам рассказали, что делать в таком случае и как не попасть в армию захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Если человеку вручили повестку, и он не имеет возможности выехать с оккупированных территорий на подконтрольную Украину, или спрятаться, стоит воспользоваться государственным украинским проектом для сдачи в плен "Хочу жить", - говорится в сообщении.

Что делать

Для этого необходимо заранее связаться с операторами "горячей линии" или зарегистрироваться в проекте через чат-бот, запастись средством связи и при благоприятной возможности на линии фронта договориться о добровольной и безопасной сдаче в плен самому или всем подразделением.

"Главное - найти способ сообщить украинским силам обороны и спецслужбам о своих намерениях!" - советуют в ЦНС.

Для связи через Telegram и WhatsApp:

  • +380 95 68 86 888;
  • +380 93 68 86 888;
  • +380 97 68 86 688.

Для звонков:

  • +380 44 35 08 917;
  • 688 (только из украинских номеров).

Мобилизация на временно оккупированных территориях Украины

Российские оккупанты усиливают мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, и в Херсонской области, хотя гауляйтеры заявляли, что никакой мобилизации не будет производиться. Кроме того, в Луганской области российские оккупанты собираются забрать в свою армию несовершеннолетних.

Напомним, как ранее уточняли в Генштабе ВСУ, на новой волне мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

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