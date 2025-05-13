Что делать Украине, если Путин не приедет в Стамбул: мнение эксперта

"Как по мне, (визит Путина в Стамбул - ред.) выглядит менее вероятным, чем визит Трампа (президента США - ред.). Потому что пока заявления от россиян очень размыты. Песков сказал, что Кремль объявит представителей РФ, как только Путин "посчитает нужным". На секунду, уже сегодня 13 число, если бы. А когда (объявит - ред.)? А какой это их уровень должен быть?", - заявил политолог.

Встреча только на уровне президентов

По его мнению, Кремль захочет в последний момент сказать, что кого-то отправит, потому что это же "техническая часть". Россияне могут заявить, что когда будет решение о перемирии, то только тогда встретятся российский диктатор Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский лично.

"Но нам, конечно же, нельзя идти на этот шаг, на понижение. Потому что, опять же, мы перехватили инициативу, когда мы говорили об этом ультиматуме, потом россияне перебили это тем, что предложили прямые переговоры сразу. Мы сначала говорили, что должно быть прекращение огня, но окей, если так, мы повышаем ставку и встреча только на уровне президентов", - добавил Несвитайлов.

Сложная коммуникационная стратегия

Политолог считает, что Украине нельзя соглашаться на переговоры техническими группами, потому что это будет означать, что Россия перехватила инициативу. Киеву такая позиция не подходит. И если Кремль решит отправить только советников, могут возникнуть проблемы.

"Нам нужно придумать хорошую коммуникационную стратегию. Смотрите, нам просто нужно делать параллельные треки, если Путин скажет нет, то мы должны быть готовыми. Зеленский приедет в Стамбул, зайдет в какой-то зал, условно скажет, что "Здесь должен был быть Путин, его нет, вот пустое место. Мол "Я здесь, а ты не приехал и посылаешь каких-то людей. Я знаю, что решаешь только ты", - предложил эксперт.

Однако он уверен, что Украине так или иначе надо будет поехать в Турцию, будет там Путин или не будет, но, конечно, не встречаться с какими-то другими представителями.