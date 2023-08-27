Что делать в случае солнечного удара: рекомендации Минздрава

Первые симптомы перегрева:

усталость, головокружение, головные боли;

тошнота;

чрезмерное потоотделение;

кожа становится бледной и липкой или возникает сыпь;

учащенное дыхание или сердцебиение;

повышенная температура;

сильная жажда;

слабость.

Такое состояние называют тепловым истощением, и обычно оно не нуждается в экстренной медицинской помощи, если вовремя переместить человека в прохладное место и принять все необходимые меры для его охлаждения.

Первая помощь при перегревании:

переместите человека в тень или в прохладное помещение;

снимите с нее лишнюю одежду;

используйте для охлаждения холодную ванну или компрессы со смоченной в воде ткани;

при наличии приложите пакеты со льдом во подмышки и в паховые складки;

давайте пить холодную воду маленькими глотками;

измерьте температуру тела и, при необходимости, продолжайте охлаждение.

Если симптомы продолжаются дольше получаса или состояние человека ухудшается, речь может идти о солнечном ударе – звоните на номер 103.

Обязательно вызывайте скорую, если у пострадавшего:

высокая температура тела (39 ºС и выше);

рвота;

судороги;

дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь;

потеря сознания.

Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь, ведь солнечный удар может закончиться смертью.

Как уберечься от перегрева

Чтобы уберечься от перегрева, пейте много воды и закрывайте тело и голову одеждой из натуральных тканей. Также необходимо избегать солнца с 11:00 до 16:00 и пользоваться противосолнцевым средством.