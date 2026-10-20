Что делать после возобновления электроснабжения: рекомендации ГСЧС

После восстановления электроснабжения не следует сразу включать все электроприборы. Первые минуты после обесточивания важны для безопасности, поэтому необходимо дать системе стабилизироваться и проверить, нет ли признаков утечки газа.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
После восстановления электроснабжения специалисты советуют дать системе 5-10 минут, чтобы стабилизироваться и избежать колебаний напряжения.
Не нужно включать все приборы одновременно. Сначала следует подсоединить холодильник и бойлер, а уже потом - другую технику.
Также важно проверить, нет ли в доме запаха газа. Если по возвращении света ощущается даже слабый запах, не включайте электроприборы, откройте окна и вызовите газовую службу по номеру 104.
Пока электроэнергия есть, следует воспользоваться возможностью зарядить телефоны, павербанки и фонарики. Также следует пополнить запасы воды, батареек и свеч на случай последующего обесточивания.
Отдельно следует оценить, чего не хватало во время предыдущих отключений. В частности, нужно позаботиться об освещении, тепле, воде и еде, а если в доме есть дети - заранее подготовить для них занятия и развлечения.
В ГСЧС отмечают, что каждое отключение электроэнергии может изменять привычный ритм жизни, однако преждевременная подготовка и соблюдение правил безопасности помогут чувствовать себя увереннее.
Ранее РБК-Украина писало, что ГСЧС готовится к работе в условиях зимних кризисных ситуаций, в том числе длительных отключений электроэнергии, тепла и воды. Спасатели подготовили более 1,1 тысяч стационарных и мобильных пунктов несокрушимости, генераторы, тепловые пушки, водовозы и спецтехнику для ликвидации последствий непогоды и аварий.
Также мы писали, что длительные отключения электроэнергии могут увеличить расходы украинских семей на несколько сотен гривен или даже 2-5 тысяч гривен в месяц. Украинцам советуют заранее оценить потребности семьи, подготовить резерв средств и не покупать дорогостоящее оборудование без расчета реальной нагрузки. Для подготовки к обесточениям можно использовать повербанки, аккумуляторные лампы и источники питания для роутера.