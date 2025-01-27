Что делать, если в жилье на оккупированной территории заселились россияне: алгоритм от юриста

Какая ситуация с жильем на ВОТ

"Из-за войны, которую развязала Россия, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. У многих на временно оккупированных территориях (ВОТ) остались квартиры и дома. Оккупанты на ВОТ Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей сообщили владельцам жилья о необходимости его регистрации в "Едином государственном реестре недвижимости" РФ", - говорит юрист.

Оккупанты угрожают оставить украинцев без имущества и заселить в их квартиры россиян, если те не согласятся на их условия.

"Немало случаев, когда местные жители, возвращаясь домой, обнаруживают в своих домах российских солдат, или чиновников оккупационной власти", - говорит Даниленко.

Юрист объясняет, что изъятие имущества на оккупированной территории является военным преступлением, которое не будет признано ни Украиной, ни другими государствами и будет расследовано правоохранительными органами Украины.

"К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека уже поступают обращения о незаконном захвате жилья оккупантами. Это в очередной раз подчеркивает игнорирование Россией норм международного гуманитарного права, в частности, Женевских конвенций 1949 года и Гаагских конвенций и декларации 1907 года", - говорит эксперт.

Украинцы, чье жилье на оккупированных территориях, конфисковали или собираются присвоить оккупанты, могут фиксировать факты военных преступлений со стороны незаконной оккупационной власти РФ.

"Неприкосновенность жилья является конституционным правом каждого человека. Оно подлежит защите как с помощью уголовно-правовых, так и гражданско-правовых способов", - отмечает Даниленко.

Что делать, если жилье захватили оккупанты

"Первое, следует сообщить об этом в правоохранительные органы на подконтрольной Украине территории (это следует сделать, даже если у вас на руках отсутствуют документы, подтверждающие право собственности на недвижимость). Этот вопрос будет выяснен в дальнейшем во время досудебного расследования", - говорит юрист.

Время обращения с таким заявлением о преступлении не ограничен. В течение 24 часов с момента обращения в правоохранительные органы сведения о преступлении должны быть внесены в ЕРДР, а в полиции вы можете получить выписку с номером уголовного производства и данными процессуальных лиц, которые будут заниматься расследованием и процессуальным руководством в данном производстве.

"По возможности сами или с помощью соседей или знакомых зафиксируйте доказательства проживания в доме российских военных или других посторонних лиц, которые вы можете использовать потом в суде. Пригодятся фото, видео, показания свидетелей и т.д", - объясняет Даниленко.

Относительно действенной защиты, понятно, что до деоккупации территории правоохранительные органы в Украине никак не могут повлиять на то, чтобы россияне выехали из вашего дома. Поскольку сейчас нет доступа к этой территории, и невозможно там навести порядок и требовать соблюдения украинских законов.

"На ВОТ органы государственной власти Украины не осуществляют полномочий. Поэтому сейчас следует сосредоточиться на фиксации военных преступлений и убытков, причиненных ими и надеяться на скорейшее проведение деоккупационных действий. Поэтому, если стало известно, что в вашем доме поселились оккупанты, позаботьтесь о доказательствах", - советует юрист.

Что говорит международное право

На время вооруженного конфликта и оккупации РФ украинских территорий действует международное гуманитарное право, в частности Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. Положения указанной конвенции действуют не только с 24 февраля 2022 года, а но и после начала агрессии РФ на востоке Украины и оккупации Крыма в 2014 году.

"Статья 53 упомянутой конвенции запрещает оккупационному государству уничтожать недвижимое имущество частных лиц, кроме случаев, когда это необходимо для военных операций. Поэтому, безосновательно разрушать дома, которые были на территории до ее оккупации, строго запрещается и является военным преступлением. За это предусмотрена ответственность Уголовным кодексом Украины и Римским статутом Международного уголовного суда", - говорит Даниленко.

Уже сейчас идет работа над разработкой политических и правовых механизмов, которые позволят в будущем получить нашим землякам компенсацию за ущерб, нанесенный российской армией. Кроме того, Украина предпринимает все возможные комплексные шаги в сфере безопасности, экономических и социальных шагов по скорейшей деоккупации захваченной агрессором территории.