Что делать, если застрял в лифте: простые правила для детей

Чтобы избежать лишнего стресса у ребенка, важно заранее подготовить его и объяснить алгоритм действий.

Основные правила для детей:

Детям младше 12 лет не рекомендуется пользоваться лифтом без сопровождения взрослых. Также следует избегать использования лифта во время возможных отключений электроэнергии, а перед выходом из дома нужно проверять график отключений света. Заряженный телефон и фонарик должны быть всегда под рукой. Это поможет чувствовать себя увереннее. Ребёнок должен знать номера экстренных служб, которые всегда доступны. Или детям можно заранее сохранить не только номера родителей, но и Службу спасения (101).

Что делать, если лифт остановился?

Никакой паники

Нужно глубоко вдохнуть, сесть на пол или опереться на стену. Если есть игрушка или что-нибудь знакомое, лучше держать это в руках для успокоения.

Не нужно пытаться выйти самостоятельно

Попытки открыть дверь или прыжки могут быть опасны.

Скорее вызвать помощь

Для этого нужно нажать кнопку вызова диспетчера. Если ответа нет, позвоните по телефону 101 или родителям. В противном случае – можно громко позвать на помощь, если лифт застрял на этаже.

Необходимо следовать инструкциям спасателей

Когда приедет аварийная бригада, нужно внимательно слушать их указания и выполнять их.

Эти простые действия помогут ребенку оставаться спокойным и безопасным в этой сложной ситуации.

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