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Что делать, если отказываются принимать документы в "Дія": разъяснение

Украина, Киев, Четверг 12 декабря 2024 11:22
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Что делать, если отказываются принимать документы в "Дія": разъяснение Фото: Документы в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Цифровые документы в приложении "Дія" официально приравнены к бумажным – это закреплено в украинском законодательстве. Однако иногда человеческий фактор может приводить к недоразумениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова в Telegram.

Министр рассказывает, что недавно клиент обратился в отделение "Укрпочты" для получения денежного перевода на сумму более 5000 грн. Для идентификации личности он использовал документы в приложении "Дія". Но работник отказался принимать их.

Клиент не оставил эту ситуацию без внимания и подал в суд. Решение было в его пользу: действия работника "Укрпочты" сочли неправомерными. В результате компания выплатила клиенту не только сумму перевода в 5350 грн., но и 2000 грн. моральной компенсации.

Он отмечает, что этот случай является исключением: большинство украинских бизнесов активно поддерживают цифровизацию. Документы в "Дії" принимают в банках, больницах и других заведениях – в стране уже более 20 000 партнеров.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, напомните, что цифровые документы являются официальными по закону.

В случае отказа напишите в службу поддержки "Дія". Команда "Дії" свяжется с компанией, чтобы решить проблему.

Напомним, в Украине введен упрощенный способ подачи заявки на жилищную субсидию. Оформить ее можно всего за 10 минут через портал "Дія" в онлайн-режиме.

Также РБК-Украина рассказывало, что на портале "Дія" доступна возможность подать заявку на рассмотрение в качестве кандидата в опекуны или попечители. Решение о назначении принимают органы опеки и попечительства или суд, чтобы обеспечить воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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