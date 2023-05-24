Что делать, если укрытие закрыто во время тревоги: КГВА дала советы киевлянам

Если во время воздушной тревоги в Киеве вы обнаружили закрытое укрытие, следует вызвать спасателей, чтобы они помогли его открыть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"Для всех киевлян напоминаю алгоритм - в случае если во время тревоги укрытие закрыто, вы можете позвонить в 101 или 1551, тогда спасатели будут приезжать и открывают укрытие собственноручно", - отметил первый заместитель начальника КМВА Владимир Кидонь.

Он и директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук посетили одну из построек гражданской защиты в Святошинском районе, на которую от жителей поступило немало жалоб. Отмечается, что укрытие не только было закрыто во время тревог, балансодержатель еще и выбросил вещи людей, которые они оставляли в укрытии.

Кидань заявил, что закрытые укрытия - это не системная проблема Киева, а точечные вопросы, которые сейчас решаются на местах. Так, на заседании Совета обороны начальник КГВА Сергей Попко определил задачи структурным подразделениям по обнаружению закрытых укрытий и обеспечению к ним беспрепятственного доступа.

К тому же, сейчас проводится проверка сооружений гражданской защиты в рамках военных учений с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева, которые проходят с 23 по 25 мая.

Нацполиция уже осуществила проверку 34 проблемных укрытий и обнаружила 4 нефункционирующих, 5 объектов, которые не учитываются как укрытия, и 2 таких, которые по факту отсутствуют. Остальные функционируют в штатном режиме.

После проверки укрытия в Святошинском районе провели профилактическую работу с балансодержателем, в дальнейшем укрытие будет использоваться по назначению - как сооружение гражданской защиты с беспрепятственным доступом для местного населения во время тревог.

Укрытие в Киеве

Сейчас в столице определено 4014 укрытий, из них 3393 - цокольные и подвальные помещения, 364 - подземные автопаркинги, 211 - подземные переходы, 46 - подземные помещения метрополитена.

Однако некоторые укрытия оказываются закрытыми во время воздушной тревоги. Из-за жалобы киевлян власти города решили проверить все бомбоубежища.

Отметим, что только с начала мая российские оккупанты совершили 11 атак на Киев. Захватчики применяли дроны, ракеты и даже аэробалистическую ракету "Кинжал". При этом украинским силам ПВО удавалось выявлять все воздушные цели и уничтожать их.

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