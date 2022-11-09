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Что делать, если свет выключили не по графику: украинцам дали совет

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Владимир Зеленский рассказал, что делать в случае отключения электроэнергии не по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Везде, где электричество отключено, это должно происходить по опубликованным графикам. Пожалуйста, если отключение вашего дома или улицы происходит не по графику, сообщайте местным властям и обслуживающим вас энергокомпаниям. Они должны исправить ситуацию и следовать графику", сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Зеленский высказался о намерении РФ отвести войска из Херсона.

Также раньше мы писали, что Зеленский предупредил РФ о том, что подрыв Каховской ГЭС будет означать для россиян объявление войны всему цивилизованному миру.

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Владимир ЗеленскийЭлектроэнергия