Что делать, если сработали подушки безопасности: как устранить последствия

Сработали подушки в салоне - что дальше?

Когда подушки честно отработали свою главную задачу - защитили людей от губительного удара о руль, торпедо, стойки крыши и другие детали кузова, владельцу нужно устранить последствия срабатывания подушек. Это непросто и дорого - какие есть варианты?

Самый простой и очевидный выход - полная замена подушек безопасности. Однако система SRS Airbag, активируясь, не только отрабатывает свой ресурс, но и вызывает значительные повреждения в отделке салона. Поэтому даже замена одной подушки влечет за собой следующие действия:

Установка нового модуля подушки - газогенератора с пиропатроном, а в некоторых случаях и замена самого текстильного мешка;

Восстановление торпедо, руля, обивки сидений и потолка в местах размещения подушек;

Согласование замены с электронными блоками управления автомобиля.

Эти работы требуют значительных вложений, поэтому многие владельцы не видят смысла в полном восстановлении SRS Airbag, особенно если авто старое и имеет невысокую рыночную стоимость. В конце концов, машина без аэрбегов способна выполнять свои основные функции.

Однако ситуация зависит от конкретной модели автомобиля, и некоторые владельцы все же выбирают вариант восстановления.

Фото: место, где должна выстрелить подушка, специально делают более тонким, но повреждение обивки все равно бывает масштабным (unsplash.com)

Как правильно заменить подушки безопасности?

Замена модуля с пиропатроном, расположенного в торпедо, руле, сиденьях или потолке, предусмотрена официальными дилерскими технологиями ремонта.

Технически возможно провести эту процедуру вне дилерского центра, но неправильное обращение с пиропатроном может привести к срабатыванию - взрыву. Поэтому такую работу лучше доверить профессионалам.

Кроме механической замены подушек безопасности, необходимо сбросить информацию об их срабатывании в памяти блока управления и зарегистрировать новые модули газогенераторов. Для этого нужен автоэлектрик с оборудованием - он уберет аварийный сигнал SRS на панели приборов и вернет все в рабочее состояние.

Кроме технических аспектов, после ДТП нередко возникают трудности с восстановлением внешнего вида салона.

Если выстрелила подушка в руле и торпедо

Один из самых сложных аспектов ремонта после вскрытия аэрбегов - это восстановление отделки салона. В момент срабатывания подушек разрушаются торпедо, обивка сидений, стойки крыши или потолок. И предусмотренные производителем места прорыва не делают ситуацию менее проблемной визуально.

Поврежден руль. Самое простое решение - замена накладки ступицы руля новой или подержанной. Если же отдельной накладки не предусмотрено, руль меняют полностью. Более дешевая альтернатива - обтянуть центральную часть руля кожей или ее аналогом. Главное перед тем тщательно запаять образованные взрывом разрезы в пластике.

Разрыв на торпедо. Хорошо, когда конструкция позволяет заменить только верхнюю накладку торпедо. Ведь его полная замена сложная и затратная, из-за множества внутренних компонентов, требующих подключения. Владельцы бюджетных авто скрывают следы вскрытия, используя кожу, шпаклевку или покраску.

Порванные сиденья. Аэрбеги в сиденьях обычно разрывают обивку по швам, поэтому проще всего их просто зашить. Но для полной маскировки лучше перешить элемент полностью, подогнав цвет ниток и шаг отверстий под них.

Фото: в современных моделях подушка срабатывает только тогда, когда есть угроза сидящему напротив человеку (unsplash.com)

Дополнительные сложности

Кроме приведенных проблем, иногда повреждения могут быть более серьезными:

При раскрытии пассажирской подушки обломки торпедо иногда повреждают лобовое стекло;

В отдельных авто аэрбег может разрушить не только декоративную панель торпедо, но и его внутренние крепления, что затрудняет ремонт.

Известны случаи оплавления электропроводки возле пиропатрона. Это может потребовать замены всего жгута, если производитель не предусмотрел ремонт отдельных участков проводки.

Так что при оценке затрат на восстановление следует внимательно осмотреть все окружающие компоненты, чтобы не пропустить скрытые повреждения.

Вывод

Стоит еще раз подчеркнуть: подушки безопасности не выполняют своей функции без пристегнутых ремней. Во многих автомобилях система SRS даже не активируется, если пассажиры не пристегнуты. Поэтому при восстановлении авто после ДТП важно обратить внимание не только на аэрбеги, но и на состояние ремней безопасности.

Минимум, что нужно сделать - тщательно проверить ремни на повреждения. В то же время многие производители и официальные сервисы рекомендуют их замену после аварии.

Особенно это актуально, если ремни имеют предыдущие натяжители, пиропатроны которых сработали вместе с подушками. Безопасность должна быть комплексной, поэтому стоит ответственно подойти ко всем элементам защиты пассажиров.