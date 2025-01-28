Что делать, если принудительно удерживают в районном ТЦК: советы юриста

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выполняют в Украине функции воинского учета, мобилизации и обеспечения обороноспособности государства. Однако иногда возникают ситуации, когда граждан могут удерживать в помещении ТЦК вопреки их воле.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала старший юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Татьяна Козян.
Эксперт рассказала, что согласно статье 29 Конституции Украины, никто не может быть задержан без законных оснований.
"Принудительное удержание в помещении ТЦК без соответствующего решения суда или без задержания правоохранительными органами является незаконным", - подчеркнула она.
Юрист объяснила: законом предусмотрено, что гражданин может добровольно находиться в ТЦК для:
"Но если человека удерживают без его согласия, это может расцениваться как незаконное лишение свободы (статья 146 Уголовного кодекса Украины)", - отметила Козян.
По ее словам, если человека удерживают в ТЦК принудительно, нужно действовать согласно действующему законодательству.
Прежде всего гражданин имеет право требовать объяснения правового основания происходящего.
"Если вас удерживают в помещении ТЦК, следует требовать от представителей центра объяснения правовых оснований вашего пребывания. Попросите предоставить письменный документ, обосновывающий это решение", - посоветовала юрист.
В некоторых ситуациях можно вызвать полицию.
"Если вам не позволяют покинуть помещение, стоит позвонить на "102" и сообщить о факте незаконного лишения свободы", - пояснила эксперт.
Она уточнила, что во время звонка нужно указать;
"Полицейские обязаны зафиксировать заявление и рассмотреть ситуацию", - добавила Козян.
Кроме того, она советует по возможности фиксировать нарушения.
"Если есть возможность, стоит записать на видео или аудио факт принудительного содержания. Это может быть доказательством в случае дальнейшего обращения в правоохранительные органы или суд", - рассказала старший юрист практики военного права.
Параллельно с этим, по ее словам, нужно сообщить о сложившейся ситуации адвокату.
"Позвоните адвокату. Адвокат может прибыть в ТЦК и помочь выйти из ситуации законным путем", - отметила Козян.
После всего задержанное лицо может подать заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) или прокуратуру.
"Если вас незаконно удерживали, можно подать заявление в ГБР или в прокуратуру о превышении служебных полномочий должностными лицами (статья 365 УК Украины)", - уточнила она.
Юрист рассказала также, что полиция не имеет права задерживать граждан только с целью доставки в ТЦК.
"Задержание возможно только в рамках Уголовного процессуального кодекса или в случае совершения административного правонарушения", - отметила она и добавила, что принудительное доставление в ТЦК без законных оснований можно обжаловать как незаконное задержание.
Козян сообщила также, что гражданин имеет право отказаться от прохождения медицинского осмотра без решения суда.
"Медкомиссия в ТЦК проводится только с согласия человека или по судебному решению в случае необходимости принудительного осмотра", - подчеркнула эксперт.
Следовательно, в целом, тем из украинцев, которых удерживают в ТЦК без законных оснований, она посоветовала:
"Соблюдение законодательства является обязанностью всех граждан и должностных лиц, а незаконные действия могут быть обжалованы в судебном порядке", - подытожила юрист.
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