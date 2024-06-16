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Что делать, если не помните, с каким семейным врачом заключена декларация: разъяснение НСЗУ

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, что делать, если не помнишь имя терапевта (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине граждане могут заключить декларацию с семейным врачом.

О том, как поступать в случае, если вы не помните, с каким семейным врачом, терапевтом или педиатром заключили декларацию, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

В таких случаях необходимо упомянуть, когда вы подписывали декларацию. При подписании пациенту был издан его экземпляр договора. Именно в этом документе указано, как зовут врача, с которым была заключена декларация.

Также можно позвонить или прийти в медучреждение, в котором работает ваш врач. Там медицинские работники рецепции или регистратуры помогут вам в поиске семейного врача.

Еще один способ – это воспользоваться дашбордом НСЗУ "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи". Если в одной из электронных медицинских систем у вас есть личный кабинет пациента, с помощью такого сервиса можно найти необходимую информацию.

Пациент может позвонить в контакт-центр НСЗУ, чтобы уточнить оптимальный в вашей ситуации алгоритм действий.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, как правильно пациенту общаться со своим домашним врачом.

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НСЗУСемейный врач