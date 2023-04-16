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Что делать, если органы соцзащиты не принимают заявление о выплатах от переселенцев

Фото: Переселенцы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сотрудники управлений соцзащиты населения Украины могут отказаться принимать заявление о выплатах от переселенца. Это обычно происходит в двух случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

  • Отказываются принимать повторные заявления от тех ВПЛ, которые уже подавали их через "Дію", но не получили помощи. При этом люди не всегда могут доказать факт подачи первого заявления.
  • Отказываются принимать заявления на учет тех ВПЛ, которые не имеют регистрации проживания на оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Соответственно, не став на учет, переселенец не может рассчитывать на помощь

"Даже если вы не можете доказать факт подачи первого заявления, у вас обязаны принять к повторному рассмотрению. В течение 10 дней со времени получения органом соцзащиты повторного заявления должна быть назначена помощь", - говорится в сообщении.

Также в Минреинтеграции сообщили, что переселенцам необходимо обратиться в органы социальной защиты или отправить заявление по почте. При этом следует указать, в частности, номер банковского счета (по стандарту IBAN) или персональные данные получателя.

Напомним, что переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут бесплатно получить второе образование. Речь идет о рабочих профессиях.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, эти категории получат больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.

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