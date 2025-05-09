Что делать, если машина застряла в грязи: важные советы водителям

Засадить легковую машину в мокром грунте проще простого, но выбраться из ловушки всегда нелегко. Однако, опытный водитель имеет все шансы освободиться собственными силами - и журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, как это сделать.

О правильных и ошибочных действиях водителя, который застрял в грязи, читайте в материале РБК-Украина .

И машины бывают разными, и шины на них, и собственно раскисший грунт тоже бывает разным - зато при всех этих различиях для водителя есть один алгоритм спасения.

Засадил машину - что делать?

Первое, что важно сделать - вовремя заметить, что на неуверенной мокрой дороге машина теряет скорость и вот-вот остановится. Чаще всего это означает, что вы застряли, и значит, надо активировать алгоритм спасения:

Прекращайте давить акселератор . Если газовать при включенной передаче (АКП в режиме D или R), когда машина уже стоит, ситуация будет только усугубляться. Надо выключить передачу и оценивать ситуацию извне;

. Если газовать при включенной передаче (АКП в режиме D или R), когда машина уже стоит, ситуация будет только усугубляться. Надо выключить передачу и оценивать ситуацию извне; Назад . Убедившись, что машина еще не легла "на живот" (надеемся, понятно, что это значит), можно попробовать сдать назад по своей колее. Даже полметра-метра будет достаточно, чтобы получить большой шанс на успех;

. Убедившись, что машина еще не легла "на живот" (надеемся, понятно, что это значит), можно попробовать сдать назад по своей колее. Даже полметра-метра будет достаточно, чтобы получить большой шанс на успех; Начинайте толкать . Если машина уже не может выехать сама, есть очень эффективный прием - толкать ее руками, помогая колесам при включенной передаче. Вперед это делать или назад - зависит от того, с какой стороны перед колесами будет меньше грунта, но чаще всего начинать стоит с задней передачи. При этом водителю надо поймать в раскачке один ритм с пассажирами, отпуская сцепление и давя на газ синхронно с помощниками, которые толкают авто;

. Если машина уже не может выехать сама, есть очень эффективный прием - толкать ее руками, помогая колесам при включенной передаче. Вперед это делать или назад - зависит от того, с какой стороны перед колесами будет меньше грунта, но чаще всего начинать стоит с задней передачи. При этом водителю надо поймать в раскачке один ритм с пассажирами, отпуская сцепление и давя на газ синхронно с помощниками, которые толкают авто; Продумайте свои действия. Когда после принятых мер машина получит волю и колеса окажутся не в лунках, а на ровном участке, не спешите продолжать движение. Надо решить, в каком направлении целесообразнее это делать. Если грязный участок впереди не очень длинный и не критично глубокий, можно, сдав еще назад, набрать разгон вперед по собственной колее и пробиваться вперед. Причем так можно делать несколько раз, останавливаясь при первых признаках застревания и снова сдавая назад для повторения разгона. Однако, может случиться, что более разумным будет пятиться по своей колее до места, где удастся развернуться, чтобы искать лучшую дорогу;

Когда после принятых мер машина получит волю и колеса окажутся не в лунках, а на ровном участке, не спешите продолжать движение. Надо решить, в каком направлении целесообразнее это делать. Если грязный участок впереди не очень длинный и не критично глубокий, можно, сдав еще назад, набрать разгон вперед по собственной колее и пробиваться вперед. Причем так можно делать несколько раз, останавливаясь при первых признаках застревания и снова сдавая назад для повторения разгона. Однако, может случиться, что более разумным будет пятиться по своей колее до места, где удастся развернуться, чтобы искать лучшую дорогу; Ищите лопату . Если ведущие колеса погрузились так, что вытолкать машину не получается, нужны другие меры. Перед всеми четырьмя колесами придется прокопать дорожки длиной до 1,0 м, чтобы машина таки могла сдвинуться и набрать разгон для выезда на более твердую поверхность;

. Если ведущие колеса погрузились так, что вытолкать машину не получается, нужны другие меры. Перед всеми четырьмя колесами придется прокопать дорожки длиной до 1,0 м, чтобы машина таки могла сдвинуться и набрать разгон для выезда на более твердую поверхность; Поднять машину. Хуже всего, когда машина лежит (почти лежит) днищем на грунте, потому что тогда надо будет поднимать ведущие колеса в вырытых ими лунках. Для начала можно попробовать воткнуть под шины короткую доску, толстые ветки или камни, и тогда включив передачу, пробовать наехать на них. Другой способ - вывесить колеса домкратом (поставив его на землю через кусок доски или несколько веток) и тогда уже засунуть под колесо приготовленные ветки или камни. Двигаться при этом следует максимально плавно.

Хуже всего, когда машина лежит (почти лежит) днищем на грунте, потому что тогда надо будет поднимать ведущие колеса в вырытых ими лунках. Для начала можно попробовать воткнуть под шины короткую доску, толстые ветки или камни, и тогда включив передачу, пробовать наехать на них. Другой способ - вывесить колеса домкратом (поставив его на землю через кусок доски или несколько веток) и тогда уже засунуть под колесо приготовленные ветки или камни. Двигаться при этом следует максимально плавно. Поход за трактором. В процессе борьбы с грязью может наступить момент отчаяния, и водитель решит идти искать буксир. В этом нет ничего плохого, но стоит понять, что надо будет найти довольно мощный грузовик, внедорожник с серьезным приводом 4х4, а то и трактор. Нюанс в том, что неправильно выбранный буксир часто сам застревает в колее и тогда проблема как минимум удваивается.

Коротко

Для уверенной езды по грязным дорогам на автомобиле - причем не только легковом! - нужно как минимум две вещи: минимальный комплект внедорожного инвентаря и хотя бы базовый опыт. Имейте в багажнике крепкую лопатку, которой можно рубить небольшие ветки, крепкий длинный трос, плотные перчатки и в идеале отрезок толстой доски.

Также стоит заранее потренироваться трогаться максимально плавно, дополнительно стараясь сделать это при минимально возможных оборотах двигателя. И в первые рискованные поездки желательно отправляться не самому, а в составе экипажа из крепких телом и духом помощников, которые при необходимости смогут подтолкнуть машину.

При подготовке статьи были использованы материалы "Autobild Все ведущие" и "ОффРоуд Центр".