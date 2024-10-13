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Что делать, если контактировали с больным корью: алгоритм от Минздрава

Воскресенье 13 октября 2024 17:33
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Что делать, если контактировали с больным корью: алгоритм от Минздрава Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Корь - это опасное инфекционное заболевание, от которого надежно защищает только вакцинация. 90% невакцинированных людей, контактирующих с больным, также инфицируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Если в школе, детском саду вашего ребенка или месте проживания кто-то заболел корью, следует немедленно обратиться к врачу. Чем быстрее это сделать, тем больше вероятность избежать заболевания.

Согласно Национальному календарю прививок, вакцину КПК, которая защищает от кори, краснухи и паротита, вводят в два этапа: в возрасте 1 года и 6 лет. Однако в случае вспышки возможна досрочная прививка.

Когда стоит вакцинироваться раньше:

  • Если ребенок в возрасте от 6 до 12 месяцев контактировал с больным корью, ему необходимо ввести дозу вакцины КПК в течение 72 часов.
  • Если ребенок в возрасте от 1 до 5 лет имеет только одну прививку, следует как можно быстрее получить вторую дозу. Если первая прививка была сделана недавно, между дозами следует выдержать перерыв в один месяц.

В любом случае график прививок определяет врач после осмотра.

Если вы или ваш ребенок контактировали с больным, обязательно свяжитесь с врачом для консультации и предотвращения осложнений.

Ранее в Минздраве дали рекомендации, что делать при ухудшении качества воздуха.

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Добавим, что военные и ветераны могут бесплатно получить услуги по зубопротезированию.

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Министерство здравоохранения Украины
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