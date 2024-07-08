Что делать, когда "задел" другую машину: алгоритм действий

Хотя согласно ПДД любое повреждение автомобиля во время движения считается дорожно-транспортным происшествием, возможные действия участников могут отличаться в зависимости от тяжести происшествия. Самый простой случай – когда автомобили едва коснулись друг друга и в результате незначительно пострадала одна кузовная деталь или светотехника. Но чтобы неприятная ситуация разрешилась благополучно для вас и больше не напоминала о себе, нужно действовать определенным образом.

Остаемся на месте

Согласно Правилам дорожного движения, покидать место происшествия нельзя – даже если владельца второй машины рядом нет и вас вроде бы никто не видит. Наказание (ст. 122-4 КоАП Украины) предусматривает штраф в размере 3400 гривен или лишение водительских прав сроком от одного до двух лет или административный арест сроком от 10 до 15 суток. Согласитесь, это хуже, чем 850 грн штрафа или лишение прав сроком от полугода до года за совершение ДТП. Ну и ремонт обеих машин придется оплачивать в любом случае.

Оценка нанесенного ущерба

Суперважно оценить причиненный вами вред – от этого зависят ваши дальнейшие действия. Полезно на такой случай иметь знакомого мастера по кузовному ремонту, которому можно позвонить по телефону, что определить приблизительную стоимость восстановительных работ.

Для примера: даже небольшую царапину владелец пострадавшей машины обычно желает закрасить, то есть надо красить всю деталь (крыло, дверь, бампер), а это в зависимости от региона и квалификации мастеров стоит 70 – 160 долларов. Если перед этим понадобится исправлять металл (рихтовка), можно добавить еще примерно такую же сумму. Часто дорого обходится замена фар или задних фонарей, особенно если пострадала машина малораспространенной модели и к ней не будет применяемых деталей на разборке.

Расчет на месте или…?

Самый простой для виновника вариант – рассчитаться с другой стороной на месте и распрощаться, как говорится, друзьями. Но здесь есть несколько оговорок. Во-первых, так вы не получите компенсацию средств от страховой компании по ОСАГО. Во-вторых, есть риск, что второй владелец окажется непорядочным человеком и потом заявит в полицию, что вы покинули место ДТП. Или, к примеру, реальная стоимость ремонта окажется больше, чем вы решили, и он начнет искать вас для взимания доплаты.

Поэтому может быть смысл даже при мелочном повреждении оформлять ДТП через европротокол или вызвав полицию (менее желаемый вариант). Но вспомните сумму франшизы по вашему полису ОСАГО: если сумма компенсации владельцу второй машины будет меньше ее, то страховая вам не нужна – вы только получите снижение своего статуса в ее глазах.

Зафиксируйте ситуацию

В случае дальнейших осложнений зафиксируйте обстоятельства происшествия, которые могут послужить вам частичным оправданием: неправильно запаркованы другие машины, плохое освещение, скользкий асфальт, отсутствует люк канализации, оставленный без присмотра ребенок на дороге и т.д. Сфотографируйте место происшествия со всех ракурсов и таким образом, чтобы потом можно было определить расстояние от машины до определенных неподвижных объектов – столбов, зданий.

Кратко

Главное, чтобы в результате ДТП вы не слишком волновались и действовали обдуманно. Не подвергайтесь давлению второго участника события, ведь это может быть опытный по таким делам гражданин, который попытается использовать ситуацию для получения чрезмерной компенсации. Если у вас возникают сомнения, позвоните для консультации близкому и более или менее опытному человеку, который находится далеко и не подвергается психологическому воздействию страстей на месте происшествия.