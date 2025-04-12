Что нужно сделать сразу после покупки автомобиля: важные советы, которые сэкономят средства

Чтобы полученный из чужих рук автомобиль стал вам настоящим надежным другом, на которого можно будет положиться в дороге, нужно сначала принять определенные меры. Поговорим об этом, исходя из опыта эксплуатации наиболее распространенных в Украине моделей.

С чего начать владение подержанным авто

Современный автомобиль - изделие очень и очень сложное, и после того как от него избавился предыдущий владелец, в нем почти наверняка есть куча мелких проблем. И некоторые из них надо устранить просто немедленно.

Установите или проверьте охранную систему. Было бы хорошо заменить сигнализацию на новую, потому что у прошлого владельца или маклера-перекупщика может остаться еще один брелок управления. Если такой возможности нет, надо заново прописать в системе имеющиеся у вас брелки, чтобы убрать из ее памяти тот брелок, который мог остаться у кого-то постороннего. То же самое сделайте и с заводским иммобилайзером (ключами).

Показать машину мастерам СТО. Скорее всего, предыдущий владелец не проводил очередного техобслуживания, не заменил планово жидкости и расходные детали. Поэтому следует отдать машину в руки сервисменов для ТО-2 - большого обслуживания, а возможно, и ремонта. Придется приготовить деньги на расходные детали, на запчасти, которые будут влиять на работоспособность и ресурс дорогих систем. Обычно это ремни и ролики привода ГРМ и навесных агрегатов, шаровые и резиновые шарниры подвески и рулевого управления, все фильтры - воздуха (оба), топлива, масла. Ну и конечно, само масло - моторное и возможно, трансмиссионное.

Рабочие жидкости. Антифриз, тормозная жидкость, масло усилителя руля нуждаются в периодической замене. Есть смысл выполнить эту работу, ведь надо исходить из того, что реальный пробег и история подержанных машин, которые продаются на украинском вторичном рынке, чаще всего доподлинно неизвестны.

Протечки и герметичность агрегатов. Да, сразу после покупки все агрегаты и подвеска машины могут быть чистыми - ведь продавец мог помыть их перед продажей. Но после первых нескольких сотен километров новому владельцу надо внимательно осмотреть все возможные места на предмет появления протечек. Имейте в виду, что существенная потеря любого масла или технической жидкости часто заканчивается поломкой агрегата.

Чистота и порядок. Среди украинских продавцов автомобилей принято наводить порядок в салоне, багажнике и под капотом перед продажей. Если вам не повезло и вы получили не такой экземпляр, следует тщательно убраться и проверить все закоулки кузова, в первую очередь относительно наличия в нем влаги. Которая может вызвать если не сразу коррозию, то для начала плесень и тяжелый запах в салоне. Ищите мокрые коврики, использованные салфетки, старые перчатки и тому подобное.

Последствия ДТП. Машина без аварий в своем послужном списке - в наше время огромная редкость. Поэтому стоит отдельно проверить некоторые характерные зоны кузова. Нюанс в том, что порой после ДТП мастера в машине восстанавливают лишь то, что видно снаружи. Если вам важно, чтобы на машине были исправными подушки и ремни безопасности, устройства преднатяжения ремней и электронные помощники-системы безопасности, стоит заказать специалистами автомастерской их проверку. Потому что бывает так, что этих компонентов в подержанной машине просто нет на своих местах.



Вкратце

При всех отличиях покупки нового авто в салоне и подержанного на авторынке между такими вариантами есть один общий момент: в обоих случаях нужно иметь дополнительную сумму в несколько сотен долларов сверху цены. Их придется потратить на выполнение первых неотложных работ. А такие всегда будут - и с новым авто, и с подержанным.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.