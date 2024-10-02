Что будет предшествовать созданию Ираном ядерного оружия: ответ эксперта

Вышеупомянутые ракеты средней дальности способность достичь, например, Израиль или же даже Европу.

"Если будет ядерное оружие, то это плохо, но Иран сейчас не может нанести удар по территории США. Но если уже будут ракетоносители, то это уже двойная проблема. Иран сможет использовать ядерное оружие как фактор сдерживания от нападения США. Поэтому ему лучше создать сначала средство доставки, а потом саму боеголовку", - пояснила Гергиева.

В то же время и в этой сфере Иран имеет определенные успехи. Еще во времена шаха, до исламской революции, Иран начал развивать собственную космическую программу. Несмотря на санкции, начиная с 2009-го, Тегеран успешно выводит на орбиту собственные спутники и планирует даже отправить человека в космос.

Сейчас наиболее перспективной в этом вопросе является двухступенчатая ракета на жидком топливе Simorgh. В Иране ее описывают, как предназначенную для размещения спутников на низкой околоземной орбите.

Согласно отчету разведывательного сообщества США за февраль 2024-го, работа Ирана над космическими ракетоносителями способна сократить срок производства межконтинентальных баллистических ракет, поскольку в обоих случаях используются идентичные технологии.

Ядерные амбиции Ирана

В 2015 Иран, в рамках соглашения, ограничил свою ядерную программу в обмен на уменьшение экономических санкций, впрочем, уже в 2018 тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от этого шага.

На Западе отмечают, что Иран стремится создать ядерное оружие, хотя Тегеран отрицает это. В ноябре 2023-го, СМИ писали, что, у Ирана якобы есть достаточные запасы урана для создания трех ядерных бомб.