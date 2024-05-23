Что означают статусы военнообязанного в приложении "Резерв+": объяснение ТЦК

Как отметил Литвин, если статус в "Резерв+" не соответствует вашим ожиданиям - волноваться не стоит. В частности он объяснил, что означает тот или иной статус и как они меняются.

"Уточняется"

Это означает, что информация, которая была введена военнообязанным, сейчас обрабатывается специалистами ТЦК. Как пример, человек предоставил справку о том, что он студент. Для проверки этого необходимо время.

Этот статус является временным. После этого он изменится на "подлежит призыву", или же другой.

"Подлежит призыву"

Здесь все понятно. В соответствии со статусом, человека могут мобилизовать. Военнообязанный может ожидать боевую повестку, или же принести документы в ТЦК, которые докажут невозможность его призыва.

"Временно непригодный"

Статус предоставляется тем, кого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала непригодным по состоянию здоровья.

"В розыске"

Речь не идет об уголовном розыске. Вероятно, ТЦК в течение многих лет не получал от военнообязанного никакой информации. В том же числе, возможно и то, что военнообязанный не приходил в ТЦК для учета с момента получения удостоверения о приписке к призывному участку и сейчас числится в призывниках.

"После 25, когда заканчивается призывной возраст, человек переходит в разряд военнообязанных. Если гражданин в 25 лет не явился в ТЦК, он и приобретает статус "в розыске". Также это касается тех, кто переезжает в другие населенные пункты, не снявшись с воинского учета по предыдущему месту регистрации - и тоже на годы выпадает из поля зрения ТЦК", - пояснил Литвин.

"Снято"

Статус означает, что человек был снят с воинского учета из-за смены места жительства или состояния здоровья.

"Исключено"

Из-за возраста или состояния здоровья человека исключили с воинского учета. В частности речь идет и о тех, кто осужден за тяжкие преступления, или же действующих военных. Последние, после того, как идут на службу, перестают быть военнообязанными и становятся военнослужащими.

"Резерв+"

Недавно было запущено приложение "Резерв+", которое позволяет войти в электронный кабинет военнообязанного. В частности, в нем можно уточнить собственные данные.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала, что необходимо делать, если в приложении отображается статус "В розыске".

Между тем спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин призвал военнослужащих не устанавливать "Резерв+", поскольку для них запустят альтернативное приложение.