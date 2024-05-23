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Что означают статусы военнообязанного в приложении "Резерв+": объяснение ТЦК

Фото: "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Некоторых может обеспокоить то, что после уточнения данных его статус в "Резерв+" установлен как "уточняется" или же "в розыске". Впрочем причина этому по большей части "прозаическая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника мобилизационного отдела территориального центра комплектования (ТЦК) Соломенского района Киева Павла Литвина в комментарии hromadske.

Как отметил Литвин, если статус в "Резерв+" не соответствует вашим ожиданиям - волноваться не стоит. В частности он объяснил, что означает тот или иной статус и как они меняются. 

"Уточняется" 

Это означает, что информация, которая была введена военнообязанным, сейчас обрабатывается специалистами ТЦК. Как пример, человек предоставил справку о том, что он студент. Для проверки этого необходимо время. 

Этот статус является временным. После этого он изменится на "подлежит призыву", или же другой. 

"Подлежит призыву" 

Здесь все понятно. В соответствии со статусом, человека могут мобилизовать. Военнообязанный может ожидать боевую повестку, или же принести документы в ТЦК, которые докажут невозможность его призыва. 

"Временно непригодный" 

Статус предоставляется тем, кого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала непригодным по состоянию здоровья. 

"В розыске" 

Речь не идет об уголовном розыске. Вероятно, ТЦК в течение многих лет не получал от военнообязанного никакой информации. В том же числе, возможно и то, что военнообязанный не приходил в ТЦК для учета с момента получения удостоверения о приписке к призывному участку и сейчас числится в призывниках. 

"После 25, когда заканчивается призывной возраст, человек переходит в разряд военнообязанных. Если гражданин в 25 лет не явился в ТЦК, он и приобретает статус "в розыске". Также это касается тех, кто переезжает в другие населенные пункты, не снявшись с воинского учета по предыдущему месту регистрации - и тоже на годы выпадает из поля зрения ТЦК", - пояснил Литвин. 

"Снято" 

Статус означает, что человек был снят с воинского учета из-за смены места жительства или состояния здоровья. 

"Исключено" 

Из-за возраста или состояния здоровья человека исключили с воинского учета. В частности речь идет и о тех, кто осужден за тяжкие преступления, или же действующих военных. Последние, после того, как идут на службу, перестают быть военнообязанными и становятся военнослужащими

"Резерв+"

Недавно было запущено приложение "Резерв+", которое позволяет войти в электронный кабинет военнообязанного. В частности, в нем можно уточнить собственные данные. 

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала, что необходимо делать, если в приложении отображается статус "В розыске"

Между тем спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин призвал военнослужащих не устанавливать "Резерв+", поскольку для них запустят альтернативное приложение. 

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