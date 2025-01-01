Что будет значить конец транзита российского газа для украинцев: заявление главы Минэнерго

"Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечить в дома каждого украинца", - сказал он.

По его словам, все необходимые работы по подготовке системы были проведены Оператором газотранспортной системы Украины.

"Поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа", - добавил Галущенко.

Кроме того, Оператор газотранспортной системы Украины, готовясь к работе в новых условиях, договорился об увеличении гарантированных мощностей для обеспечения возможности поставки газа как в Украину, так и через Украину европейским потребителям.

В частности, в 2024 году Украина впервые получила гарантированные мощности, увеличенные на южном направлении - это "Вертикальный коридор", а также получила гарантированные мощности из Польши.

Напомним, пятилетний контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" закончился 1 января 2025 года.

Украина перекрыла газовый вентиль 1 января в 07:00, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год.

Подробнее о конце присутствия российского газа в Украине читайте в материале РБК-Украина "Кран перекрыт. Украина остановила транзит российского газа в ЕС и Молдову".