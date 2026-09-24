Что не облагается налогом во время раздела имущества при разводе: разъяснение ГНС

После развода супруги могут поделить общее имущество между собой. Если в результате такого деления одному из них достается квартира, автомобиль или деньги, платить налоги с этого не нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Речь идет об имуществе и средствах, которые супруги получили во время раздела общей совместной собственности.
Такое деление может произойти:
Например, после развода супруги договорились, что квартира остается одному, а второй получает автомобиль или определенную сумму денег. Стоимость такого имущества и полученные средства не включаются в налогооблагаемый доход.
Военный сбор в таком случае также не уплачивается.
В налоговой объясняют, что доходы, не включаемые в общий налогооблагаемый доход физического лица, освобождаются и от военного сбора. Разделение общего имущества супругов относится к таким случаям.
Именно из-за получения квартиры, автомобиля или денег во время раздела имущества подавать годовую декларацию не нужно.
Если человек все же подает декларацию по другим причинам, полученное во время раздела имущество или средства нужно указать среди доходов, не включаемых в общий годовой налогооблагаемый доход.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что во время развода имущество, приобретенное супругами в браке, по общему правилу считается общим и делится поровну. В то же время личное имущество, в частности полученное до брака, по наследству или в подарок, обычно не подлежит разделу, если иное не доказано в суде.
Также мы писали, что пары, живущие без официальной регистрации брака, могут иметь общее имущество, но после разрыва для доказания права на его часть может потребовать обращения в суд. В частности, если недвижимость оформлена только на одного партнера, другому нужно доказать факт совместного проживания и свое участие в приобретении или улучшении имущества.