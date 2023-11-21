Что бы ни оказалась в ловушке. ЕС, США и МВФ должны создать единый план реформ для Украины

"Со стороны ЕС мы заботимся о том, чтобы рекомендации или, скажем, условия, высказанные Европой, Соединенными Штатами, МВФ, были последовательными, потому что это могло бы стать проблемой для Украины, если бы ЕС дал оценку этому плану действий (речь идет о проекте плана реформ для программы Ukraine Facility, который премьер-министр Денис Шмигаль передал Еврокомиссии в начале ноября, - ред.), а тогда в США могло бы быть другое мнение, а у МВФ - третье", - говорит Мишель.

По его словам, Европейский совет пытается координировать, сотрудничать, а также разъяснять, упрощать, облегчать рекомендации.

"По сути мы советуем Соединенным Штатам придерживаться максимально тех рекомендаций, которые мы передаем Украине в рамках расширения ЕС, чтобы Украина не оказалась в ловушке, потому что будет 10 различных мнений относительно того, каковы приоритеты и когда тот или иной закон должен быть проголосован и т.д. .д.", - подчеркнул он.

Ukraine Facility

В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала выделение пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины .

По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет – с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

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