Что ожидает мировую экономику в 2023 году: прогноз перед форумом в Давосе

Организатор форума в Давосе огласил результаты, когда лидеры бизнеса и правительств собрались на свое ежегодное собрание в Швейцарии 16-20 января.

"Нынешняя высокая инфляция, низкие темпы роста, высокая задолженность и высокая степень фрагментации снижают стимулы для инвестиций, необходимых для возобновления роста и повышения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения в мире", - заявила управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

Опрос организации был основан на 22 ответах группы старших экономистов из международных агентств, включая Международный валютный фонд, инвестиционных банков, транснациональных корпораций и перестраховщиков.

Опрос был проведен после того, как на прошлой неделе Всемирный банк снизил свои прогнозы роста на 2023 год до уровня, близкого к рецессии, для многих стран, поскольку влияние повышения процентных ставок центральным банком усиливается, война России против Украины продолжается, а основные мировые экономические двигатели перестают работать.

Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на уровне 1,7% в 2023 году, что является самым медленным темпом после рецессий 2009 и 2020 годов с 1993 года.

Определения того, что представляет рецессия, различаются по всему миру, но обычно включают перспективу сокращения экономики, возможно, с высокой инфляцией в сценарии "стагфляции".

Что касается инфляции, то исследование ВЭФ выявило большие региональные различия: доля ожидающих высокой инфляции в 2023 году колебалась от всего 5% в Китае до 57% в Европе, где влияние прошлогоднего роста цен на энергоносители распространилось на экономику в целом.

Большинство экономистов видят дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в Европе и Соединенных Штатах (59% и 55% соответственно), при этом политики оказываются между рисками слишком сильного или слишком слабого ужесточения.

Другие основные выводы исследования включали: