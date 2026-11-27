Четыре сценария жизни в одном квартале

Мама, которая утром отводит ребенка на занятия. Предприниматель, которому через час нужно провести встречу. Дизайнер, которая работает из дома. Бизнес-консультант, который ищет приватность загородного дома и ценит городской сервис. Все они могут жить в одном квартале. Вопрос к современному девелоперу - сможет ли этот квартал одинаково хорошо работать для каждого из них?

BELLEVIE на киевской Оболони - совместный проект PGD и TAS, который развивается в формате квартальной застройки. Подход "Квартал полноценной жизни" объединяет жилье, озелененные дворы, образовательное пространство, развитую инфраструктуру для отдыха и повседневные сервисы. Размещение этих функций в пределах одного квартала позволяет жителям инвестировать собственное время, сэкономленное на ежедневных длительных поездках, в создание лучшей версии своей жизни.

Города десятилетиями строились вокруг функций: здесь мы живем, там работаем, в другом месте учимся, еще куда-то едем за покупками, спортом, услугами и отдыхом. В результате значительная часть городской жизни проходит между пунктами назначения. Для Киева это особенно ощутимо. Ежедневный маршрут может состоять из десятка логистических цепочек: дом - школа - работа - магазин - секция ребенка - спортзал - дом. Каждая отдельная поездка кажется незначительной. Вместе они отнимают часы, недели, месяцы.

Ключевой ресурс современного города - время. И именно эта категория постепенно меняет логику жилищного девелопмента. Вопрос "сколько квадратных метров я получаю?" дополняется другими: что находится рядом; сколько дел можно решить пешком; безопасно ли ребенку; где работать за пределами квартиры; где встретиться с друзьями; будет ли здесь комфортно через десять или двадцать лет.

Фактически человек выбирает уже не столько квартиру, сколько сценарий своей будущей жизни. Именно эту логику PGD закладывает в развитие BELLEVIE на Оболони, где проект масштабируется до формата городского квартала. Концепция получила название "Квартал полноценной жизни", а одним из ее коммуникационных направлений стали "100+ сценариев полноценной жизни".

Квартальная застройка BELLEVIE на киевской Оболони от девелоперов PGD и TAS (фото: bellevie.com.ua)

Что такое сценарий жизни на практике? Попробуем посмотреть на квартал глазами четырех совершенно разных жителей.

07:30. Мама, ребенок и самые дорогие 40 минут утра

Представим Елену. Ей 36 лет, она работает, воспитывает восьмилетнего сына. Ее будний день начинается не с кофе. Он начинается с логистики.

Ребенка нужно собрать, отвести на учебу, самой успеть на работу. После работы - забрать сына, купить продукты, дважды в неделю отвести его на спорт. В перерывах между этими делами нужно найти время на рабочие встречи, аптеку, врача, бытовые вопросы, встречи с друзьями и уход за собой. И вдруг оказывается, что одна из самых больших статей расходов семьи вообще не отражена в семейном бюджете. Это время.

Если значительную часть ежедневных потребностей можно удовлетворить в пределах пешей доступности, меняется сама структура и логистика дня. Тридцать минут, которые не пришлось провести в пробке, можно провести с ребенком. Час, который не нужно закладывать на дорогу до секции и обратно, остается семье.

Именно поэтому для современной жилой среды образовательная составляющая - гораздо более широкое понятие, чем наличие школы или детского сада.

"И мы особенно заботимся об этом, работая с образовательными операторами на наших новых объектах", - говорят авторы концепции BELLEVIE.

Ребенок растет не только в учебном заведении. Он растет и по дороге туда, на детской площадке, во дворе, на спортивной площадке, среди дружелюбного и доброжелательного сообщества. Ребенок взрослеет, учится самостоятельности, общению, ответственности. Поэтому качество квартала для семьи можно проверить простым вопросом: сколько повседневных маршрутов ребенок со временем сможет преодолевать самостоятельно?

Защищенное пространство, освещение, понятная навигация, видимость общественных пространств, места для разных возрастов - из таких деталей складывается самостоятельность ребенка. А для родителей она означает еще одну важную вещь - постепенное возвращение собственного времени.

Концепция "Квартал полной жизни" объединяет жилье, сервисы и пространства для отдыха (фото: bellevie.com.ua)

10:15. Предприниматель, который измеряет расстояние в минутах

У Андрея другая математика. Он управляет бизнесом. У него нет стабильного графика с девяти до шести. В 10:00 - видеоконференция. В 11:30 - встреча с партнером. После обеда - работа над текущими задачами и несколько звонков. Вечером - спорт.

Для него главная единица измерения города - минута. Если ради 40-минутной встречи нужно потратить еще полтора часа на дорогу, город работает неэффективно. Именно поэтому смешанная функциональность кварталов становится все более важной.

Жилье, коммерческие помещения, кафе, сервисы, места для работы и встреч, спорт и общественные пространства, расположенные рядом, создают другую экономику повседневности. Человек получает возможность менять роли в течение дня без постоянной смены географии:

в 9:00 Андрей дома

в 11:30 встречается с партнером

в 14:00 работает

в 18:00 тренируется

в 20:00 ужинает с семьей.

Для этого необязательно пять раз пересекать город. Городская среда становится для него вполне измеримым экономическим ресурсом.

Близость жилья, рабочих пространств, заведений питания и спортивной инфраструктуры позволяет эффективнее планировать день и совмещать рабочие задачи с личными делами.

А еще у Андрея есть байк - мощный мотоцикл, который позволяет ему переключать ритмы жизни, отдыхать и, при необходимости, избегать невероятных городских пробок. Для его байка предусмотрено специальное парковочное место (это предусмотрено инфраструктурой BELLEVIE). Кроме того, он может отправляться в такие себе поездки выходного дня по удобным трассам в Пущу-Водицу или куда угодно еще благодаря удобному расположению на Оболони. Все лучшие загородные маршруты - в его распоряжении.

Именно эти характеристики могут все больше влиять на долгосрочную ценность жилья: насколько легко человеку организовать здесь собственную жизнь.

"Таким образом, правильно и продуманно организованный квартал с удачной логистикой создает новую своеобразную категорию - как мы это называем - добавленное качество жизни", - отмечают в PGD.

Бассейн и SPA-зоны - часть спортивной и рекреационной инфраструктуры BELLEVIE (фото: bellevie.com.ua)

14:40. Когда офис находится дома, особенно важно иметь возможность из него выйти

Мария - дизайнер. Она работает удаленно. На первый взгляд, ее требования к городу минимальны. Ей не нужно каждое утро ехать в офис.

На самом деле все наоборот. В 9:00 она открывает ноутбук. В 11:00 проводит видеовстречу. В 14:00 понимает, что уже пять часов не выходила из квартиры. После работы тот же стол, тот же стул и те же стены остаются частью ее вечера. Граница между работой и жизнью исчезает.

Поэтому человеку, который работает удаленно, важно иметь альтернативу домашнему офису. Возможность поработать в кафе, прогуляться по зеленым зонам, встретиться с коллегами или заняться спортом помогает сменить обстановку и отделить рабочий день от личной жизни.

Городская среда помогает переключаться между работой и отдыхом. Она помогает человеку завершить рабочий день, даже если физически офис находится в трех метрах от дивана. Таким образом, можно констатировать, что концепция современного квартала выходит далеко за пределы благоустройства.

Важно разнообразие пространств. Где-то человек хочет общаться. Где-то - побыть один. Где-то - работать. Где-то - двигаться. Где-то нужна активность, а в нескольких десятках метров - тишина.

"BELLEVIE развивается именно по принципу разных сценариев использования среды. В масштабируемой концепции квартала значительная часть территории отводится пространствам для людей и озеленению", - объясняют авторы проекта.

Но любые цифры сами по себе мало что объясняют. Гораздо важнее, что человек сможет делать на этих квадратных метрах. Ведь непривлекательный газон, мимо которого все проходят, и пространство, в котором хочется задержаться на полчаса, - два совершенно разных результата девелопмента.

BELLEVIE предусматривает пространства для движения, игр и развития детей (фото: bellevie.com.ua)

18:10. Частный двор и городской сервис

Виктору 65 лет. Он консультирует владельцев компаний по стратегическим вопросам и может позволить себе загородную резиденцию. Ему нравится идея иметь такой себе зеленый оазис, отделенный от остальной части двора живой зеленой изгородью, завтракать во дворе и принимать у себя друзей. В то же время его деловая и социальная жизнь сосредоточена в Киеве, и Виктор ценит возможность планировать встречи, не закладывая время на дорогу из пригорода.

В BELLEVIE его интересует City House - двухуровневая квартира, занимающая первый и второй этажи и имеющая собственный дворик. Нижний уровень он отвел бы под гостиную для встреч с друзьями, а на верхнем обустроил бы спальню и кабинет для разговоров с клиентами. Дворик продолжает жилое пространство под открытым небом, где можно поужинать с семьей или провести вечер в одиночестве.

Для Виктора ценность такого формата заключается в сочетании приватности загородного дома с сервисом премиального жилого комплекса. Повседневные дела можно решать в пределах квартала, а городские встречи остаются частью привычного графика.

В этом сценарии выбор жилья зависит от того, сколько приватности человек получает в собственном пространстве и насколько удобно ему пользоваться городом за его пределами.

Частный зеленый дворик формата City House в жилом квартале BELLEVIE (фото: bellevie.com.ua)

Суббота, 08:00. Когда хочется сесть за руль

А что, если добавить к привычной неделе немного драйва и неожиданности? Представим Максима. В будни он ездит на автомобиле, а в субботу, если позволяет погода, садится на свой Ducati. Иногда решение о поездке приходит за завтраком. Он пишет друзьям, спускается в паркинг, и через полчаса они уже договариваются, где остановятся выпить кофе за городом.

Когда Максим выбирает квартиру, он просит показать и паркинг. Хочет сам проехать от улицы до своего места, оценить повороты на въезде, а затем пройти от паркинга до квартиры. Он сразу представляет этот путь с пакетами после работы или в мотоботах и со шлемом в руках после нескольких часов в дороге.

В BELLEVIE ему интересно, как подземный паркинг сочетается с двором без автомобилей. Вернувшись из поездки, он оставил бы мотоцикл внизу, а вечером вышел бы во двор пешком. Именно по таким повседневным деталям Максим решает, видит ли себя жителем квартала и легко ли будет отсюда отправиться в следующую спонтанную поездку.

Архитектура и общественные пространства формируют целостную концепцию жилого квартала BELLEVIE (фото: bellevie.com.ua)

Что же на самом деле покупает человек вместе с квартирой

Елене нужно время для себя и безопасная среда для ребенка. Андрею - возможность эффективно совмещать бизнес с личной жизнью. Марии - пространство за пределами домашнего офиса. Виктору - приватность собственного дома и доступ к городским сервисам. Максиму - сочетание комфорта и спонтанности.

Можно создать для каждого отдельный тип жилья. А можно задать более сложный вопрос: способна ли одна среда отвечать таким разным потребностям? Именно из этой идеи вырос проект "100 сценариев полноценной жизни" BELLEVIE. Число 100 здесь скорее символическое: предусмотреть все способы, которыми люди будут пользоваться городским пространством, невозможно.

Вместо этого важно создать квартал, который будет оставаться комфортным на разных этапах жизни - когда меняется работа, появляется семья, взрослеют дети или меняются личные приоритеты.

Недвижимость традиционно оценивают по локации, площади, классу и качеству строительства. Однако не менее важно, какие возможности есть у человека за пределами собственной квартиры: есть ли рядом места для работы, отдыха, занятий спортом, обучения детей и повседневных дел.

Именно на сочетании этих функций построена концепция квартала полноценной жизни BELLEVIE. Еще одна ее составляющая - проект "100 сценариев полноценной жизни". В PGD подчеркивают: сценарии не должны рождаться исключительно в кабинете девелопера - их создают сами люди.

Проект "100+ сценариев полноценной жизни" создает комфортную среду для разных жителей (фото: bellevie.com.ua)

Для кого-то идеальное утро - пробежать пять километров перед работой. Кто-то хочет отвести ребенка на занятия и по дороге посидеть в кофейне. Другим нужно место для работы за пределами квартиры, пространство для прогулок с собакой или просто тихая зона под деревом.

Поэтому ценность современного квартала определяется, конечно, и желанными квадратными метрами, но не только ими. Она также заключается в том, насколько комфортную среду он создает для разных потребностей и способов - "сценариев" - жизни и насколько полноценную и качественную жизнь человек может здесь себе позволить.