Что должна сделать Украина, чтобы получили 50 млрд евро от ЕС: перечень реформ

Она напомнила, что по программе Ukraine Facility Европейского Союза, которая предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов, Украина получает средства на макрофинансовые потребности - поддержку государственного бюджета. Средства будут поступать в Украину в несколько траншей. В то же время, каждый транш финансирования означает, что Украина выполнила определенные обязательства, которые являются тем или иным маяком.

"В прошлом году мы получили средства прежде всего как макрофинансовую помощь - для поддержки бюджета. Также в рамках этой помощи есть доля, которую можно потратить на инвестиционные проекты, в частности, в энергетике, жилье, транспорте. Второй транш - инвестиционный фонд от ЕС для бизнеса в размере почти 7 млрд евро. Третий - техническая и административная поддержка на почти 5 млрд евро", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что определенное количество структурных маяков Украина уже выполнила, в то же время, есть те, которые определенным образом "забуксовали". Речь идет, в частности, о принятии законопроектов "Об основных принципах государственной жилищной политики", "Об основных принципах восстановления", а также законопроекта "Местные государственные администрации", который предусматривает реформирование МГА в органы префектурного типа.

Шуляк пояснила, что первый из этого списка документ - "Об основных принципах жилищной политики" уже разработан. Речь идет о законопроекте №12377, который прошел серию публичных консультаций и был доработан с учетом предложений, полученных от всех стейкхолдеров будущей жилищной реформы, а также был рекомендован ее Комитетом для голосования в первом чтении. Ожидается, что в ближайшие недели его будут рассматривать в Верховной Раде.

"Реформирование жилищной сферы означает отмену жилищного кодекса 1983 года и имеет целью решить проблему многолетних очередей на получение жилья от государства. Среди основных принципов закона - внедрение механизмов по обеспечению жильем тех, кто не может приобрести его сам, и отказ от практики приватизации жилья, полученного от государства, в частности служебного. Вместо этого предлагается привлекать современные европейские механизмы", - пояснила глава комитета градостроительства.

Парламентарий уточнила, что речь идет, в частности, о создании и управлении фондом социального жилья. Рассматривается возможность социальной аренды жилья, которую будет финансировать государство, а гражданин будет иметь право его выкупить, а также аренду, которую будет платить гражданин, но средства от нее будут идти в фонд строительства нового жилья для него. Кроме этого, планируется запуск широкого круга финансово-кредитных механизмов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Второй пункт законодательных изменений, без которых Украина не получит от ЕС 50 млрд евро - законопроект, который будет регулировать все аспекты, связанные с восстановлением Украины. Речь идет о законопроекте "Об основных принципах восстановления", который также уже готов и прошел серию публичных консультаций.

По словам Шуляк, законодательная рамка восстановления необходима не только для получения помощи в рамках плана Ukraine Facility, но и соблюдения тех обязательств, которые Украина взяла на себя перед всеми международными партнерами, должна регулировать абсолютно все аспекты и вопросы, связанные с восстановлением.

"Речь идет, в частности, о восстановлении по принципам зеленой, инклюзивной и цифровой экономики, восстановление по принципу "строй лучше чем было", обязательность использования для мониторинга восстановления, оценки проектов восстановления и их аудита цифровой экосистемы DREAM и установления форм восстановления - пообъектного, комплексного восстановления населенных пунктов и компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье", - рассказала Елена Шуляк.

Третье законодательное изменение, без которого невозможно финансирование в рамках Ukraine Facility - законопроект №4298 "Местные государственные администрации", который предусматривает реформирование МГА на органы префектурного типа. Документом предусмотрено, в частности:

Введение системы надзора за законностью решений ОМС;

Предоставление главам МГА и их заместителям статус государственных служащих;

Обновление процедуры назначения и увольнения глав МГА;

Введение механизма кадрового резерва и конкурса для кандидатов на должность председателя МГА.

Документ, отметила парламентарий, довольно непростой - его создали еще в 2018 году и до сих пор вокруг него в профильном сообществе ведутся дискуссии.

"Вокруг этого законопроекта было много предостережений: политическая выгода, мифы и страх потери контроля. Однако евроинтеграционные обязательства требуют изменений. Этот законопроект является частью программы Ukraine Facility и его реализация - важный шаг к реформированию государственных администраций", - резюмировала Елена Шуляк.