Что должно быть в вашем креме для рук, чтобы кожа была увлажненной и защищенной

Какие должны быть увлажняющие компоненты в креме

Без достаточного увлажнения кожа рук быстро становится сухой, шероховатой и склонной к трещинам. Ищите в составе крема такие ингредиенты:

Гиалуроновая кислота

Один из самых мощных увлажнителей. Она способна притягивать и удерживать молекулы воды, обеспечивая глубокое и длительное увлажнение.

Глицерин

Классический увлажнитель, который притягивает влагу из воздуха и создает на коже защитный барьер, предотвращая ее испарение.

Мочевина (Urea)

Природный компонент кожи, который является частью натурального увлажняющего фактора (NMF). Мочевина прекрасно увлажняет, а в более высоких концентрациях (более 10%) может иметь мягкий отшелушивающий эффект, помогая избавиться от ороговевших клеток.

Молочная кислота (Lactic Acid) и другие AHA-кислоты

Помимо мягкого отшелушивания, они также являются увлажнителями и помогают коже удерживать влагу.

Натуральные увлажняющие факторы (NMF)

Комплекс веществ, которые естественно присутствуют в коже (аминокислоты, минералы, сахара) и отвечают за ее гидратацию.

Питательные и смягчающие масла и баттеры

Для восстановления липидного барьера кожи и ее смягчения необходимы масла и жиры. Они создают защитную пленку, которая предотвращает потерю влаги и защищает от внешних агрессивных факторов.

Масло ши (карите)

Богатое витаминами и жирными кислотами, прекрасно питает, смягчает и восстанавливает кожу. Идеально подходит для очень сухой и потрескавшейся кожи.

Кокосовое масло

Обладает увлажняющими, смягчающими и противовоспалительными свойствами.

Масло авокадо

Богато витаминами А, D, Е, лецитином, жирными кислотами, питает и регенерирует кожу.

Оливковое масло

Классический компонент для питания и увлажнения.

Минеральное масло (Mineral Oil) / Вазелин (Petrolatum)

Хотя они являются продуктами нефтепереработки, это инертные и безопасные компоненты, которые создают эффективный защитный барьер, предотвращая потерю влаги. Они гипоаллергенны и часто используются в средствах для очень чувствительной кожи.

Как выбрать идеальный крем для себя?

Определите потребности своей кожи

Она очень сухая, имеет трещины, нуждается в антивозрастном уходе или у вас чувствительная кожа?

Читайте состав

Обращайте внимание на первые 5-7 ингредиентов в списке, ведь их содержание наибольшее.

Обращайте внимание на текстуру

Для ежедневного использования подойдут легкие кремы, которые быстро впитываются. Для интенсивного восстановления - более плотные и жирные бальзамы.

Избегайте избытка спирта и агрессивных ароматизаторов

Они могут сушить и раздражать кожу. Если у вас чувствительная кожа, выбирайте средства без запаха.

Частота использования

Наносите крем для рук после каждого мытья, перед выходом на улицу и перед сном.