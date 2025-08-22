Что люди говорят в последние минуты жизни: откровения врача

Тема смерти - табу?

Большинство людей не любит говорить о том, какими могут стать последние дни или часы их жизни. И да, это тема не самая лучшая. Однако есть то, что объединяет многих людей, которые уже стоят на пороге смерти - это фразы, которые они говорят своим близким.

По словам лауреата Пулитцеровской премии, гематолога, онколога и автора книги о раке Сиддхартха Мукерджи, который много лет общался с неизлечимыми больными, большинство людей говорят о любви и прощении. И это то, о чем стоит помнить не только на пороге ухода в лучший мир, но и на протяжении всей своей жизни.

"Каждый человек, которого я встретил в этот переходный момент, хотел сделать четыре вещи", - рассказал Мукерджи во время речи в Университете Пенсильвании.

Какие четыре фразы говорят люди перед смертью

"Я хочу сказать тебе, что люблю тебя"

Слова любви занимают первое место в списке последних высказываний. Онколог Сиддхартха Мукерджи отмечает:

"Вы живете в мире, где любовь и прощение стали пустыми клише, над которыми часто смеются. Но эти слова имеют настоящее значение".

Не стоит откладывать проявление чувств. Откровенные слова поддерживают эмоциональную связь и помогают избежать сожалений в будущем.

"Я хочу сказать тебе, что прощаю тебя"

Прощение идет рядом с любовью. Мукерджи объясняет:

"Ждать с этими словами - лишь откладывать неизбежное". Нужно научиться прощать людей и себя сейчас, чтобы избежать психологического давления и накапливающихся обид.

"Скажи мне, что ты меня любишь"

Эта фраза показывает потребность во взаимности и подтверждении близости. Онколог подчеркивает:

"Используйте слова "люблю" и "прощаю" так, чтобы они имели смысл для вас лично. Не как клише, а искренне. Имейте смелость произносить такие слова, вкладывая настоящий смысл, говорите их по-своему".

Выражать свои чувства не стыдно. Это укрепляет отношения и уменьшает эмоциональные барьеры.

"Можешь ли ты простить меня?"

Просьба о прощении - последняя фраза многих людей перед смертью.

По мнению врача, эти слова часто свидетельствуют о том, что человек слишком долго откладывал проявление чувств, держал обиды, жил с чувством вины или боялся быть уязвимым. Стоит открыто просить прощения и исправлять ошибки в отношениях - это помогает почувствовать внутреннее спокойствие и предотвратить сожаления.

Почему это важно

Исследования показывают, что открытость в выражении любви и прощения уменьшает психологический стресс, улучшает эмоциональное здоровье и укрепляет взаимоотношения.

Смерть - неотвратима, но жизнь можно прожить так, чтобы успеть сказать близким важные слова здесь и сейчас.

Во время речи врач попросил выпускников Университета обратиться к кому-то в своей жизни и выразить или попросить любовь, или прощение.

"Не ждите. Ожидание лишь отсрочит неизбежное", - резюмирует Сиддхартхи Мукерджи.