Что с Кадыровым и что может измениться в РФ в случае его смерти: мнение Данилова

"То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья - это известная вещь. Более того, есть предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что то видео, которое есть, это может быть совершенно старое видео, не имеющее никакого отношения к сегодняшнему дню", - рассказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, охота на Кадырова - это известная борьба группировок внутри Кремля. Его смерть может повлиять на позиции одной из таких группировок.

"Они (башни Кремля - ред.) постоянно между собой выясняют отношения... То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, свидетельствующие о том, что вообще власть в России крайне хрупкая", - спрогнозировал Данилов.

Он отметил, что ситуация в России сейчас крайне хрупкая и причина этому не только плохое состояние здоровья Кадырова.

Слухи о плохом состоянии Кадырова

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в коме.

Украинская разведка подтвердила в комментарии РБК-Украина о том, что глава Чечни находится в тяжелом состоянии.

Уже вчера, 17 сентября, в сети начали распространять слухи о смерти Кадырова. После этого в его Telegram-канале обнародовали видео, на котором глава Чечни гуляет под дождем. Когда оно было снято - неизвестно.