RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что с Кадыровым и что может измениться в РФ в случае его смерти: мнение Данилова

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ухудшение состояния здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с отравлением. Его смерть, вероятно, повлияет на ситуацию на Кавказе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья - это известная вещь. Более того, есть предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что то видео, которое есть, это может быть совершенно старое видео, не имеющее никакого отношения к сегодняшнему дню", - рассказал Данилов. 

По словам секретаря СНБО, охота на Кадырова - это известная борьба группировок внутри Кремля. Его смерть может повлиять на позиции одной из таких группировок. 

"Они (башни Кремля - ред.) постоянно между собой выясняют отношения... То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, свидетельствующие о том, что вообще власть в России крайне хрупкая", - спрогнозировал Данилов. 

Он отметил, что ситуация в России сейчас крайне хрупкая и причина этому не только плохое состояние здоровья Кадырова. 

Слухи о плохом состоянии Кадырова

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в коме. 

Украинская разведка подтвердила в комментарии РБК-Украина о том, что глава Чечни находится в тяжелом состоянии

Уже вчера, 17 сентября, в сети начали распространять слухи о смерти Кадырова. После этого в его Telegram-канале обнародовали видео, на котором глава Чечни гуляет под дождем. Когда оно было снято - неизвестно. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОРоссийская ФедерацияКремльЧечняКадыровАлексей Данилов