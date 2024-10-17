Что общего у России и Ирана: объяснение иранского оппозиционера
Российская Федерация и Иран имеют нечто общее в своей политике. Оба режима антизападные.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал иранский оппозиционер Вахид Бехешти.
Бехешти напомнил, что у РФ есть такое политическое лицо, как Александр Дугин – он каждые два-три месяца приезжает в Иран.
"Дугин говорит, что общим знаменателем между режимом в Иране и режимом в России является то, что оба эти режима антизападные. А еще он говорит, что в России такая же идеология, как махдизм в Иране. По его словам, они, как ветвь" православного христианства, верят в возвращение Катехона, что он вернется, как и Махди, как Иисус", - рассказал Бехешти.
По его мнению, именно из-за общих взглядов в религии Россия и Иран могут работать бок о бок вместе.
"Если вы прислушаетесь к их теориям, то как они считают, есть 12 святых (имамов, наследников пророка Мухаммеда, основателя ислама – ред.). Есть Махди (мессия в исламской традиции – ред.), он все еще жив через 1400 лет, и он вернется назад (В IX в. последний, 12-й имам исчез после проигранной битвы. Его тело так и не нашли. Шииты, составляющие большинство населения в Иране, считают, что он до сих пор жив, скрывается и вернется в конце времен - ред.) Так что они видят для себя божественную миссию, подготовить мир к появлению скрытого имама, или Махди", - рассказал Бехешти.
Он считает, что и Иран и Россия хотят вместе превратить современный мир в Исламское государство, в халифат.
"Для этого они должны уничтожить западную цивилизацию... А как первый шаг к этому они должны уничтожить государство Израиль и еврейский народ", - подчеркнул он.
Подробно о том, что еще рассказал Бехешти – читайте в материале РБК-Украина.
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