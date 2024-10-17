Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Иран и Россия имеют общую идеологию

В последнее время Россия получила нового союзника – Иран, поставляющего ей дроны и баллистические ракеты, чтобы атаковать Украину. Москва и Тегеран сотрудничают во многих сферах, но по-настоящему два режима сближает идеология, убежден иранский оппозиционер Вахид Бехешти. Он был вынужден покинуть свою страну 25 лет назад и живет в Лондоне.

Что общего между Ираном и Россией, как они атакуют западную цивилизацию по разным направлениям, и насколько опасным остается Иран – Вахид Бехешти рассказал в интервью РБК-Украина .

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Что общего у России и Ирана

Я вынужден обратиться к теориям и идеологам России, которые находятся в голове Владимира Путина. Есть личность по имени Александр Дугин. Этот человек каждые два-три месяца приезжает в Иран.

Дугин говорит, что общим знаменателем между режимом в Иране и режимом в России является то, что оба эти режима антизападные. А еще он говорит, что у России такая же идеология, как махдизм в Иране. По его словам, они, как ветвь православного христианства, верят в возвращение Катехона, что он вернется, как и Махди, как Иисус. (Катехон – в православии исторический субъект, как правило, то или иное государство, имеющее миссию препятствовать окончательному торжеству зла в истории и приходу Антихриста – ред.).

Поэтому Россия и Иран могут работать бок о бок вместе. Как вы видите, иранский режим полностью стоит за Россией и предоставляет беспилотники и ракеты России, чтобы убивать наших братьев и сестер в Украине. Потому что они видят, что атакуя Украину атакуют Запад. И, как вы видите, сегодня Россия поддерживает иранский режим в войне с Израилем. Они видят, что атакуя Израиль, они опять же атакуют Запад.

Как идеология влияет на действия Ирана

Если вы прислушаетесь к их теориям, то, как они считают, есть 12 святых (имамов, наследников пророка Мухаммеда, основателя ислама – ред.). Есть Махди (мессия в исламской традиции – ред.), он все еще жив через 1400 лет, и он вернется назад. (В IX в. последний, 12-й имам исчез после проигранной битвы. Его тело так и не нашли. Шииты, составляющие большинство населения в Иране, считают, что он до сих пор жив, скрывается и вернется в конце времен – ред.) они видят для себя божественную миссию, подготовить мир к появлению скрытого имама, или Махди.

Так в чем состоит подготовка к появлению имама? Мир, в котором мы сейчас живем, с современными демократическими ценностями, правами человека, с их точки зрения, олицетворяет зло. Поэтому они должны превратить современный мир в Исламское государство, в халифат.

Для этого они должны уничтожить западную цивилизацию. А в качестве первого шага они должны уничтожить государство Израиль и еврейский народ. Следовательно, это их идеология и менталитет, это их цель и миссия. Поэтому вы видите все эти действия в регионе, в Европе, и в США. Поэтому они были очень активными в течение последних 35 лет, 40 лет.

Я помню, 25 или 27 лет назад они приняли закон в парламенте о выделении около 17 млн. долларов на создание одного фильма под названием "Земля пророка Соломона", чтобы демонизировать еврейский народ. И то же самое для западных людей – инвестиции в Европе, в Америке. они создали много разных ассоциаций, благотворительных организаций, исламских центров, чтобы промыть мозги нашей молодежи и радикализовать ее.

Они инвестировали миллиарды, чтобы повлиять на наших политиков и наши главные СМИ. Таким образом, у них есть невооруженные прокси, они активны, и у них есть вооруженные прокси, которых около 16-17 в регионе Ближнего Востока – ХАМАС, Хезболла, Исламский Джихад, Хашд аль-Шааби и другие.

Иран – "бумажный тигр"

Если вы видите, что президент Ирана Пезешкиян сейчас приходит в ООН и начинает говорить о мире, это не значит, что Иранское руководство меняет свой путь, стратегию и идеологию. Это вызвано большой военной силой Израиля.

Если мы посмотрим, что сделал Израиль, точечные операции в Иране и за его пределами. Я на 100% уверен, что взрыв вертолета президента Раиси был очень точной работой Израиля (президент Ирана погиб 19 мая в авиакатастрофе. Официальная версия - из-за плоой видимости в горах – ред.). Но у иранского режима не хватило даже смелости объявить об этом, потому что если бы они сказали, что это работа Израиля, они должны были бы отомстить.

Вторым случаем было уничтожение Исмаила Хании (глава политбюро ХАМАС, убит в день инаугурации нового президента Ирана 31 июля – ред.) в центре Тегерана. Израиль мог уничтожить его в любой точке мира. Но эта очень продуманная и точная операция, которая прошла в Иране, в тот день. Она унизила верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его режим. Исмаил Хания был специальным гостем Хаменеи, поэтому его безопасность была даже выше, чем у сына Хаменеи. Но Израиль, устранил только Ханию и его телохранителя, а не кого-либо другого.

Я единственный иранец за последние 45 лет, выступавший с речью в израильском парламенте. Там я сказал, что иранский режим – это "бумажный тигр". Поэтому мы не должны бояться атаковать объекты Корпуса стражей исламской революции внутри Ирана, здания чиновников режима и ядерные объекты Ирана.