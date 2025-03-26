Что даст Путину пауза на удары по энергетике и есть ли плюсы для Украины

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Украина подтвердила готовность не атаковать энергетическую инфраструктуру России. Это было одним из результатов технических консультаций представителей Украины и США 25 марта в Эр-Рияде. "Все (Украина и США - ред.) стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России”, - сообщил по итогам консультаций министр обороны Украины Рустем Умеров.



В ближайшее время стороны проведут дополнительные консультации, чтобы согласовать детали, механизмы мониторинга и контроля соблюдения договоренностей. Для такого контроля могут быть привлечены третьи страны.

На политическом уровне прекращение взаимных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и РФ было согласовано президентами США и России 18 марта. И хотя до этого украинская сторона поддержала идею Вашингтона о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, Киев не стал отказываться и от частичного – энергетического – моратория на обстрелы. Украина поддержала такую идею, но обратила внимание, что конкретные контуры ее реализации не ясны.

"После того, как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы дадим свой ответ, его подготовим, и команда будет готова к техническому разговору", – говорил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам информированного собеседника РБК-Украина в энергетической отрасли, ни украинская, ни российская сторона уже несколько дней не проводили масштабных обстрелов энергетических объектов. Хотя, по словам советника президента Дмитрия Литвина, с 18 марта было зафиксировано как минимум 8 подтвержденных попаданий РФ по энергетическим объектам Украины. Атаки наносились ударными беспилотниками и FPV-дронами, отметил он. А потому рассчитывать на выполнение российской стороной любых договоренностей было бы опрометчиво.

После консультаций в Эр-Рияде Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона передала США список объектов, которые не должны обстреливаться. Источники РБК-Украина уточнили, что это список не конкретных объектов, а перечень их категорий: объекты добычи энергоресурсов, электрогенерации, транспортировки и т.д.

Россия тоже передала США подобный список (категорий - ред.), который был согласован на консультациях с американцами. В него вошли нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.

Россия начала врать в первый день договоренностей

Временный 30-дневный мораторий на обстрелы энергообъектов, исходя из заявления Кремля, действует с 18 марта и может быть продлен. Но если мораторий будет нарушен, то любая сторона может выйти из договоренностей. Впрочем, как было сказано выше, ни одним документом это "перемирие" до сих пор не было зафиксировано.

Владимир Зеленский уже назвал такое заявление россиян враньем. "И есть то, о чем снова врет Кремль: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и что якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта. Москва всегда врет. И это зависит от мира - от всех, кому реально нужен мир, - позволят ли снова Москве врать", - заявил президент Украины.

Комментируя результаты консультаций со США, он отметил, что все договоренности, достигнутые 24 марта, вступают в силу именно 24 марта, в том числе, и о прекращении обстрелов объектов энергетики. То есть конец моратория не 18 апреля, а 24 апреля.

Но, в любом случае, впереди еще минимум три недели, в течение которых Украина и Россия пообещали воздерживаться от обстрелов энергетики. Если кто-то нарушит договоренности, то арбитром выступит США. Во всяком случае, такая позиция Украины.

"И на сегодня мы имеем такой ответ, что если мы видим, что кто-то нарушает, как мы считаем, мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне с теми фактами и доказательствами, что российская сторона нарушила (перемирие - ред.)”, - заявил Зеленский.

Вероятность срыва договоренностей и отказа от моратория российской стороной довольно велика. Уже в день переговоров минобороны РФ в привычном для себя стиле, без доказательств, обвинило Украину в атаках на энергетическую инфраструктуру в Краснодарском крае и на некоторых оккупированных территориях.

Что обстреливали Россия и Украина

Дроны начали системно атаковать энергетические объекты России с осени 2023 года. Целями в основном были НПЗ и нефтебазы. К концу 2024 года было проведено порядка сотни атак, в том числе в Краснодарском крае, Белгородской, Смоленской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской областях. Производство бензина в России на фоне атак в 2024 году сократилось на 6,4% – до 41,1 миллиона тонн, дизельного топлива на 7,4% – до 81,6 миллиона тонн.

Пожар на энергообъекте РФ после украинских атак (фото: Getty images)

С начала 2025 года под атаки попали нефтяные объекты в десяти областях страны-агрессора. По оценкам украинской разведки, всего повреждено около трети нефтяных объектов РФ, используемых в военных целях. Результат - стоимость нефтепродуктов в РФ выросла и продолжает расти. Сейчас средняя цена бензина составляет уже 0,71 доллара за литр (в декабре - 0,6), дизельного топлива - 0,85 доллара (в декабре - 0,75). Экспорт бензина ограничен до конца 2025 года.

В результате атак только в 2025 году потери Волгоградского НПЗ из-за сокращения производства на 60% могут достичь 30 млн долларов, на Рязанском НПЗ выторг упал на 85% - предприятие потеряло до 14 млн долларов. На Астраханском газоперерабатывающем заводе в результате ударов сгорела установка переработки конденсата, на восстановление которой нужно до полугода. Потери могут составить десятки миллиардов рублей.

"По консервативным оценкам (если завод продолжит работать с неактивным газоконденсатным блоком), Астраханский ГПЗ может потерять 228,3 – 456,6 млн. долларов. Если же завод полностью остановится на этот период, то ущерб составит 331-662 млн долларов", – сообщает In Factum.

По данным Reuters, атаки дронов и санкции привели к простою мощностей на 41,1 млн тонн – это более 12% от их общего объема в России. Объем переработки нефти в 2024 году упал до минимального значения за 12 лет. Баланс прибылей и убытков производителей нефтепродуктов по итогам первых 10 месяцев 2024 года сократился на 21% (до 2216 млрд рублей), что подтверждают российские аналитики.

"Здесь ключевую роль сыграли поломки и ущерб инфраструктуре НПЗ, который сложно восполнить из-за санкций на поставку оборудования для нефтепереработки. Сроки внеплановых ремонтов становятся непредсказуемыми, как итог – сокращение выпуска нефтепродуктов, которое ведет к финансовым потерям нефтяников”, - отмечает эксперт Кирилл Родионов.

Россия же в Украине атаковала преимущественно объекты генерации и распределения электроэнергии. Эффект был ощутимым – треть производства электроэнергии была потеряна. Отключения света доходили до 12 часов.

Восстановление разрушенных объектов энергосистемы Украины (фото: Getty images)

В прошлом году начались обстрелы газовой инфраструктуры. Россияне пытались вывести из строя объекты ГТС и газовой добычи. В итоге, добыча сократилась почти на 40%, и пока не восстановлена, запасы газа в хранилищах снизились до исторического минимума. Сейчас активного газа в ПХГ меньше 1 млрд кубометров.

Потери от обстрелов энергетики

Более точно оценить эффективность украинских атак по энергетической инфраструктуре РФ достаточно сложно из-за отсутствия достаточных данных и фактов об объемах переработки и экспорта нефти и нефтепродуктов, считает директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. Но их эффективность, учитывая размеры нанесенного ущерба, не подлежит никакому сомнению.

"Разрушить НПЗ дронами трудно из-за огромных площадей, которые занимают эти предприятия, и наличия у большинства из них нескольких производственных линий, которые могут заменять друг друга. Поэтому мы видим, что все предприятия со временем возобновили работу. Впрочем, это не означает, что причиненный вред был незначительным. Известно, что поражение комплексов первичной и вторичной переработки нефти, их ремонт и замена оборудования могут стоить десятки миллионов долларов в каждом частном случае”, - заявил Куюн в комментарии РБК-Украина.

По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, наиболее эффективными удары по российской нефтепереработке были именно в начале применения этой тактики – в январе-феврале 2024 года. Но все-таки Россия не испытывала острой нехватки нефтепродуктов. "Для меня есть важный показатель – это дефицит топлива на их АЗС, когда он появится, и когда мы увидим импорт в Россию авиационного горючего. Это будут индикаторы (существенного снижения уровня производства на НПЗ – ред.), однако сейчас такого нет", – отметил Сиренко.

По оценкам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, в 2024 году недополученные объемы нефтепродуктов (бензин, дизель, авиационный керосин, ракетное топливо) в России составили около 20 миллионов тонн, что соответствует двухлетнему объему его потребления Украине.

Чтобы восстановить эти потери, по словам эксперта, россияне даже прибегли к технологическому каннибализму, когда уцелевшее оборудование снимается с нескольких установок, чтобы возобновить работу одной из них.

Но атаки на объекты энергетики для россиян были не критическими. "Это привело к ситуативной нехватке топлива, ограничениям в его поставке, росту стоимости, но это не привело к возникновению существенной нехватки нефтепродуктов для нужд российской армии. Влияние действительно важно, но оно не является критическим для ведения войны против Украины", - отметил Рябцев.

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что ущерб России от обстрелов объектов нефтяной отрасли довольно велик. "Есть угроза, что Украина может перекрыть реальный экспорт России. Не этими санкциями (которые применяет ЕС – ред.) Лучшие санкции – это удары", - сказал он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"У Украины уже появились дроны на 3 тысячи километров, а это значит – Уренгой. А это значит – станции перекачки газа, а это не только по трубопроводам внутри России, но и экспорт в Китай. Они знают, что ракетная программа не стоит на месте, сюрпризы накапливаются и поэтому пытаются спастись (пытаясь договориться о прекращении обстрелов энергетики – ред)", – считает Загородний.

Для Украины уязвимых мест было значительно больше. Атака 23 ноября 2022 года привела к единственному случаю блэкаута, когда от сети временно отсоединились АЭС, многие другие электростанции, в результате чего энергосистема работала в режиме энергетических островов.

С этого времени россияне постоянно продолжали атаковать большие ТЭС, ГЭС и подстанции "Укрэнерго". В течение 2022-2025 годов "Укрэнерго" строило и продолжает возводить защитные сооружения на своих подстанциях для защиты от дронов и обломков ракет, в результате чего эффективность защиты объектов компании значительно возросла. Понимая это, россияне переключились на другие цели.

"Они поняли, что "Укрэнерго" имеет запас трансформаторов, другого оборудования, имеет защиту второго уровня. Атаки "Шахедами" по 10-15 единиц в одну цель "Укрэнерго" не работают и они переключились на уничтожение объектов ОСР (облэнерго - ред.)", - сказала РБК-Украина соучредительница ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная.

По ее словам, объекты облэнерго – это небольшие по сравнению с имуществом "Укрэнерго" подстанции, которых достаточно много (сотни единиц), и они разбросаны по всей стране, что очень усложняет возможность их защиты. "Этих трансформаторов много, они сейчас направляют по 15-20 "Шахедов" на ключевые трансформаторы "ДТЭК Одесские электросети", чтобы оставить без электроэнергии город и порты", - добавила Кошарная.

По ее словам, кроме объектов облэнерго еще одним уязвимым звеном украинской энергетики являются открытые распределительные устройства атомных электростанций, которые обеспечивают выдачу мощности АЭС в энергосистему. Соответствующие уровни защиты на этих объектах еще строятся.

По словам Рябцева, уязвимость украинской энергетики также объясняется недостаточным количеством средств ПВО и сложностью защиты больших по площади сооружений, такие как энергоблоки АЭС, ТЭС, плотины ГЭС. Защитные сооружения для меньших объектов, а именно подстанций, конечно, строятся, но для выполнения этой программы нужно время.

"Программа инженерной защиты второго уровня рассчитана на этот и следующий год, поэтому далеко не все объекты оборудованы этим уровнем защиты. Не хватает денег, времени и людей для выполнения работ", – пояснил эксперт.

Прекращение обстрелов энергетических объектов для Украины крайне важно. Прежде всего, это позволит подготовить инфраструктуру к следующему отопительному сезону. На блоках АЭС необходимо провести плановые ремонты, восстановить по мере возможности ТЭС и газодобычу. Все это придется делать весной и летом, когда потребление электроэнергии снова вырастет. Если обстрелы энергетики будут продолжаться, то летом 2025 года Украина снова может столкнуться с серьезным дефицитом генерации и отключениями света.