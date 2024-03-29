Что ждет украинских беженцев в Европе и при каких условиях они вернутся домой

Что ждет украинцев за границей, как может измениться их правовой статус уже через год, хотят ли беженцы возвращаться домой, и что должно сделать государство, чтобы не появилось очередное "потерянное поколение" – в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.
Что ждет украинцев за границей, как может измениться их правовой статус уже через год, хотят ли беженцы возвращаться домой, и что должно сделать государство, чтобы не появилось очередное "потерянное поколение" – в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.
Текст представляет собой обзор результатов третьей волны исследования "Украинские беженцы. Будущее за рубежом и планы на возвращение", проведенного Центром экономической стратегии совместно с исследовательским агентством Info Sapiens в декабре 2023 - январе 2024 года.
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По состоянию на конец января 2024 года с начала полномасштабного вторжения из Украины выехало 30,2 млн человек, а въехало - 26,9 млн. То есть за рубежом пока остаются около 3,3 млн украинцев. Это лишь те, кто пересек границу Украины со странами Европы.
Но значительная часть украинцев въехали в страны Европы через Россию и Беларусь. Таких, согласно опросу Info Sapiens, – 250 тыс. человек. По данным ООН, количество украинских беженцев в России и Беларуси составляет около 1,3 млн человек. Соответственно, общее количество украинских беженцев составляет около 4,9 млн человек.
Наибольшее количество украинских беженцев находится в Германии – 1,3 млн человек, Польше – 951,6 тыс., и Чехии – 381,2 тыс. человек.
В то же время, по количеству беженцев на одного гражданина страны лидирует Эстония – там на тысячу граждан приходится 37 украинцев.
Лишь две другие европейские страны, не являющиеся членами ЕС, сообщают о большей доле беженцев по отношению к своему населению. В Молдове беженцы составляют почти двадцатую часть населения, а в Черногории – более десятой.
Интересный факт: с августа 2022 по январь 2024 года в странах Европы доля мужчин среди украинских беженцев выросла с 31% до 37%. Наибольший рост зафиксирован в Нидерландах – с 16 до 38%.
Вне стран Европы лидерами по количеству принятых с начала полномасштабного вторжения украинцев являются США - 280 тыс. человек, Великобритания - 253,2 тыс. человек, и Канада - 210,2 тыс. человек.
Изменение географического распределения украинских беженцев в странах ЕС, млн человек
Источник: Европейская служба статистики
Подавляющее большинство украинцев, вынужденных выехать в страны ЕС из-за полномасштабного вторжения, получили статус временной защиты. В некоторых странах этот статус могут получить и украинцы, проживавшие там до 24 февраля 2022 года. Однако каждая страна ЕС принимает такое решение самостоятельно.
Кроме временной защиты, украинцы могут податься на статус беженца или рабочую/учебную/семейную визу. Но на практике большинство подается на статус временной защиты.
Статус временной защиты дает право на проживание, доступ к медицине, образованию и рынку труда наравне с гражданами ЕС. Некоторые страны ЕС предоставляют дополнительные льготы для украинцев, например бесплатное проживание в общежитиях или отдельном жилье, денежные выплаты, обучение и т.д.
Хотя большинство стран ЕС продолжают предоставлять украинцам денежные выплаты или частично компенсируют аренду жилья, во многих из них наблюдается тенденция к сокращению (или планируется снижение) таких выплат, или же выдвигаются более жесткие условия для их получения.
Максимальный законодательно определенный срок такой защиты в странах ЕС – до 4 марта 2025 года. Что делать украинским беженцам после наступления этого срока - пока неизвестно.
Европейский центр миграционной политики (Migration Policy Centre) прогнозирует несколько сценариев.
Война завершается и территория Украины становится безопасной для пребывания до 4 марта 2025 года. В таком случае Совет ЕС принимает решение прекратить действие временной защиты, и большинство украинцев возвращаются на родину. В то же время, они могут подать заявки на получение международной защиты по обоснованным причинам. Если граждане Украины не претендуют на международную защиту, но хотят остаться в ЕС, к ним применят действующее законодательство и политику ЕС и государств-членов в сфере миграции.
Война не заканчивается до 4 марта 2025 года или территория Украины к этой дате не будет безопасной для возвращения. При этом сценарии возможны следующие варианты:
Международный центр по развитию миграционной политики (ICMPD) отмечает, что самым простым вариантом продления легального пребывания украинцев за границей после 4 марта 2025 года является обращение к стандартной миграционной политике стран пребывания. Украинцы смогут подать документы на получение регулярного миграционного статуса и будут придерживаться стандартных миграционных правил, доступных для трудовых мигрантов или студентов. Временная защита ЕС не запрещает украинским гражданам подавать заявки на получение вида на жительство, работу и т.д. и в целом придерживаться общей миграционной политики ЕС. Некоторые страны, например США и Канада, с начала вторжения настаивали на таком виде миграции.
В украинском Центре экономической стратегии (ЦЭС) наиболее оптимальным среди вышеприведенных сценариев считают предоставление украинцам свободы передвижения и выбора места жительства, которую имеют граждане ЕС.
"Цель Украины - вступление в Европейский Союз, поэтому при вступлении в ЕС украинцы все равно будут иметь право проживать в любой стране Европейского Союза. Предоставление такого права раньше ускорит интеграцию Украины в Европейский Союз. Также это будет важным фактором для стимулирования украинцев вернуться домой, поскольку они будут иметь возможность возвращаться без страха потерять льготы или право на жительство за границей", - аргументируют в ЦЭС.
Большинство украинцев все еще планируют вернуться в Украину. Однако количество тех, кто точно планирует вернуться, за последний год сократилось почти вдвое.
Смена настроений беженцев относительно возвращения в Украину
Во Франции проживает наибольшая доля респондентов, точно планирующих вернуться в Украину, — 37%, в Польше таких 24%, в Чехии 23%, а в Германии 22%. В Великобритании проживают 38% беженцев, которые, скорее всего, планируют вернуться в Украину. В США таковых 31%, а в Канаде 30%.
В Великобритании тоже зафиксировано больше беженцев, которые скорее не планируют возвращаться в Украину, — 28%. В Германии таковых 21%, а во Франции 20%. Тех, кто вообще не планирует возвращаться, больше всего в Канаде — 19%. Во Франции таковых 10%, а в Германии 9%.
Когда беженцы планируют возвращаться в Украину
Большинство украинских беженцев (54%) говорят, что их будет стимулировать вернуться в Украину окончательное окончание войны. Другими весомыми факторами являются более высокий уровень жизни в Украине (40%), прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируют вернуться (37%), возможность найти хорошо оплачиваемую работу (35%) и прекращение боевых действий в родном регионе (27 %).
Таким образом, на решение украинцев вернуться домой будут влиять не только факторы безопасности, но и экономические. В течение последнего года наблюдалось увеличение значения экономических факторов по сравнению с безопасностными в решении украинцев вернуться домой.
Вполне ожидаемо, что для молодежи 18-24 лет более высокий уровень жизни и получение хорошей заработной платы — одни из ключевых стимулов возвращения. Дополнительными факторами, которые могут стимулировать молодежь вернуться, является предоставление помощи в поиске работы и/или предоставление жилья или оплата аренды жилья в другом регионе Украины.
В то же время для пожилых людей (старше 65 лет) одним из важных факторов, побуждающих к возвращению, является прекращение временного убежища в стране текущего пребывания.
Что побуждает беженцев к возвращению
Для детей адаптация в новой стране может быть легче, чем для родителей, особенно если они ходят в местную школу, учат там язык и заводят новых друзей. Дети старшего школьного возраста могут также планировать поступление в местный университет после окончания школы и остаться за границей, даже если их родители вернутся в Украину.
Согласно исследованию, большинство детей хотят вернуться в Украину (22% точно, 25% скорее). Но эти цифры несколько меньше, чем среди взрослых. Отдельно стоит отметить, что дети старшего школьного возраста (15-17 лет) менее склонны к возвращению в Украину.
За последние полгода доля детей, точно желающих вернуться в Украину, сократилась. При этом возросла доля тех, кто вероятно или точно планирует остаться за границей.
Важный нюанс: дети, которые контактируют с украинской школой, более склонны вернуться домой, чем те, кто учится в школе за рубежом. Вероятно, украинское образование (несмотря на дистанционность) поддерживает для детей среду и эмоциональные корни, которые лучше сохраняют желание вернуться в Украину, чем когда связь с украинской средой нарушена. Однако следует осторожно делать выводы о причинах и последствиях, поскольку связь может быть и обратной: семьи, более склонные к возвращению, будут более вероятно поддерживать обучение своих детей в украинской школе.
На основе опроса, проведенного Info Sapiens в декабре 2023 – январе 2024 года, 23% беженцев не планируют возвращаться в Украину, а 25% еще не определились со своими планами на будущее.
Причины таких настроений могут быть следующими:
Ухудшение экономической и безопасностной ситуации, а также высокий уровень неопределенности. 65% опрошенных ожидают ухудшения экономической ситуации в течение 2024 года, а 43% - безопасностной. Кроме того, 37% украинских беженцев говорят о высоком уровне неопределенности развития боевых действий, что останавливает их возвращение домой.
Разрушенное/поврежденное жилье. У 5% беженцев полностью разрушено жилье (больше всего таких беженцев проживает в Германии — 7%), а у 19% жилье повреждено, но подлежит восстановлению (больше всего таких беженцев в Великобритании — 28%). Понятно, что отсутствие жилья или невозможность проживать там беспрепятственно не стимулируют украинских беженцев возвращаться в свои дома.
Экономические мотивы. 23% украинских беженцев зарабатывают за рубежом больше от трудовой деятельности, чем в Украине, а гораздо больше — 38%. В то время как почти похожий уровень заработной платы имеет 21%. Вдобавок, 43% украинских беженцев самостоятельно оплачивают арендованное жилье, а 7% живут в собственном доме или у родственников: больше всего таких украинцев проживает в США (33%), Италии (27%) и Канаде (19%). Таким образом, достаточно высокий доход позволяет покрывать не только базовые нужды, но и аренду жилья. Потому и увеличивается вероятность, что украинские беженцы будут менее охотно возвращаться в Украину, когда уже смогли обустроить себе неплохие условия для проживания в другой стране.
Ассимиляция в стране пребывания. 35% украинских беженцев уже устроились на работу: самый высокий этот процент в Великобритании и Чехии (около 60%). Кроме этого, уже 36% беженцев работают по той же профессии, что и в Украине до полномасштабного вторжения (больше всего их во Франции и США — более 40% в обеих странах), а 13% — по смежной.
Значительная часть украинских беженцев не испытывают проблем в общении на языке страны своего текущего пребывания и готовы в дальнейшем улучшать как язык, так и свои навыки. С одной стороны, отмечают исследователи, это прекрасный пример того, что люди смогли обустроить свою жизнь после полномасштабного вторжения и стали не только чистыми реципиентами помощи от принявшего их государства, но и платят налоги. Но, с другой стороны, налаживание жизни за границей, к сожалению, уменьшает их шансы вернуться и применить приобретенный опыт для послевоенного восстановления страны, ведь возвращение в Украину — это фактически начинать жизнь заново.
Желание жить за границей. В общей сложности 70% украинских беженцев удовлетворены проживанием в стране своего текущего пребывания. Наибольший процент - в Великобритании (84%), Канаде (82%), Германии (74%), Чехии (73%) и Франции (71%). Это, конечно, обусловит дополнительный отток украинцев за границу и их возможное укоренение там.
Авторы исследования сформировали пул рекомендаций относительно государственной политики содействия возвращению беженцев. Они таковы:
Способность украинского государства цивилизованными методами стимулировать возвращение беженцев будет определять экономическое и демографическое развитие страны на десятилетия.