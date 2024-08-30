Что для строительной сферы на практике изменит запуск градостроительного кадастра: подробности

"Речь идет о Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, системе управления восстановлением DREAM, Геоинформационной системе регионального развития, реестре экологической оценки, Государственном земельном кадастре, электронной системе закупок, Государственном реестре недвижимых памятников и т.д. Благодаря автоматизации процессов, которая стала возможной благодаря запуску градостроительного кадастра государственного уровня, все это позволит максимально полно оперировать информацией о территориях, их планировании и застройке", - отметила Шуляк.

По ее словам, безусловными преимуществами появления градостроительного кадастра государственного уровня есть то, что отныне все градостроительные документы будут храниться в едином цифровом реестре с унифицированными стандартами, что значительно повысит прозрачность и эффективность работы органов власти и местного самоуправления.

Градостроительный кадастр аккумулирует всю градостроительную информацию и документы на местном, региональном и государственном уровнях. Система включает комплексные планы пространственного развития общин, генпланы, планы зонирования, детальные планы территорий, схемы планирования областей и районов. Через кадастр также будут вноситься изменения, обновления, экспертизы и выводы относительно градостроительной документации.

При этом геоинформационный характер системы обеспечивает привязку всех данных к конкретной территории. Это позволяет наглядно демонстрировать планировку города, расположение объектов и зоны застройки, обеспечивая точность и защиту от потерь и подделок.

Кадастр автоматически формирует и предоставляет выдержки с градостроительными условиями и ограничениями, строительными паспортами застройки земельного участка, что ускоряет получение информации для проектирования и строительства. А интерактивный формат данных облегчает понимание градостроительных решений, способствует прозрачности и открытости процесса планирования, а также позволяет эффективнее использовать эти данные для разных целей, таких как анализ, моделирование и принятие решений", – пояснила глава комитета градостроительства.

Она подчеркнула, что градостроительный кадастр станет зонтиком над Единой государственной электронной системой в сфере строительства (ЕГЭСБ) – первым серьезным шагом, сделанным три года назад на пути к цифровизации отрасли и, следовательно, минимизации коррупционных проявлений в ней. Кроме ЕГЭСББ в кадастр войдут Единый государственный реестр административно-территориальных единиц и территорий общин, Единый государственный реестр адресов, Реестр зданий и сооружений.

Это в свою очередь создает интегрированную экосистему, взаимодействующую с другими цифровыми ресурсами и системами, такими как Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, система управления восстановлением DREAM, Геоинформационная система регионального развития, реестр экологической оценки, Государственный земельный кадастр, электронная система закупок, Государственный реестр недвижимых памятников и т.п.

Шуляк подчеркнула, что градостроительный кадастр будет сохранять цифровой след каждого действия, что усложнит возможные махинации или подделки. Некоторые документы будут формироваться автоматически благодаря интеграции с другими реестрами, в частности, данные о градостроительных условиях, ограничениях и строительных паспортах застройки земельных участков.

Кадастр также обеспечивает автоматическую валидацию данных. Внесенные данные проверяются на соответствие стандартам, формату и структуре, а также на корректность координат. Они также проверку на соответствие другим уровням градостроительной документации. Очевидно, Шуляк отметила, что генеральный план населенного пункта, комплексный план развития общины и детальный план территории должны быть синхронизированы.

Градостроительный кадастр наконец-то поможет воплотить это в реальность. Это предохранитель ситуаций, когда проекты развития территорий противоречат друг другу, а в результате территории развиваются хаотично и неэффективно.

Нардеп добавила, что долгожданный запуск градостроительного кадастра государственного уровня – далеко не последний шаг, который позволит говорить о завершении цифровизации строительной сферы и, как следствие, снижении коррупционных проявлений в ней. В частности, следующими решениями должен стать запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3, а также введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации.

"В первом случае речь идет о получении разрешений при условии, если все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, предоставленная заказчиком, прошла успешную проверку. Что касается автоматического блокирования выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, то оно должно происходить в случаях, если эта документация не прошла проверку в системе", – резюмировала Елена Шуляк.