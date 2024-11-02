RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Что будет с путем Молдовы в ЕС в случае проигрыша Санду: мнение эксперта

Фото: кандидат на пост главы государства Александр Стояногло (facebook.com Alexandr Stoianoglo)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Кандидат на пост главы Молдовы Александр Стояногло является гражданином Европейского союза. К тому же, он поддерживает идею членства Молдовы в ЕС.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказала президент Ассоциации "Эксперты за безопасность и международные отношения" Анжела Грамада.

"Со Стояногло очень сложный вопрос. Он гражданин Европейского Союза, гражданин Румынии, и он получил это гражданство уже много лет назад. Он не участвовал в референдуме, он сказал, что не взял бюллетень, он не имеет ничего против европейской интеграции Молдовы", - пояснила Грамада.

 

Однако эксперт отметила, что, по его мнению, Молдова должна получить членство в ЕС не сейчас.

"За Стояногло стоит партия социалистов и господин Додон, бывший президент. За Стояногло агитировала вся коррупционная схема, которую организовал Илан Шор, беглый олигарх, который сбежал в 2019 году. Стояногло мне кажется, это мое личное мнение, не совсем хотел стать политиком или кандидатом в президенты. Но его заставили принимать этот статус", - отметила она.

В то же время Грамада отметила, что, по ее мнению, даже если Стояногло проиграет гонку и Молдова будет иметь тот положительный результат, который хочет иметь, он будет включен в стратегию электоральную будущих парламентских выборов.

 

Выборы в Молдове

Напомним, что в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялся первый тур президентских выборов и референдум по перспективам вступления страны в Европейский Союз.

По подсчетам первого тура выборов, победу одержала действующий президент страны Майя Санду.

Детальнее о результатах выборов и референдума в Молдове - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова