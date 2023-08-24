Что будет с "вагнеровцами" после ликвидации Пригожина: мнения экспертов

Ситуация на данный момент

Накануне мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" фиксировала аномальную активность, связанную с "Вагнером". В частности, впервые за месяц на аэродроме "Мачулище" сел военно-транспортный самолет Ил-76, а в лагере наемников наблюдались перебои со связью.

Сейчас боевики не уходят из страны, но ситуация, как отмечает "Гаюн", постоянно меняется.

"Вагнеровцам" не оставят выбора

Коваленко считает, что после ликвидации Пригожина активизируется интеграция наемников в вооруженные силы РФ. Сначала заставят подписать контракты тех, кто находится в России, а потом возьмутся за тех, кто в Беларуси.

"Им не оставят выбора, потому что если они не интегрируются в ВС РФ, их вообще не будет существовать", - подчеркнул эксперт.

Во главе ПИК могут поставить своего человека

Александр Мусиенко предполагает, что во главе ЧВК поставят людей из минобороны, и "вагнеровцы" станут подконтрольны Шойгу. После чего те продолжат выполнять задачи и в Беларуси, и в Африке.

"Они перейдут под командование Минобороны, поскольку все частные военные компании "Шторм-Z", "Рысь", "Ветераны", "Тигр" уже так или иначе подчиняются ему", - считает он.

Слова Лукашенко ничего не стоят

В любом случае ситуация с Пригожиным и его детищем доказывают, что ни гарантии белорусского диктатора Александра Лукашенко, ни гарантии российского диктатора Владимира Путина не стоят и выеденного яйца.

"Все, что они обещают, все ради "красного словца". Их обещания не выполняются. Давно следовало понять, что за словами Лукашенко на самом деле не следует никаких гарантий", - подытожил Мусиенко.

Детальнее о ликвидации Пригожина, возможных последствиях и о том, к чему следует готовиться российскому президенту, - в материале РБК-Украина.