Что будет с ценами в Украине осенью: прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в Украине будет замедляться. Однако не столь быстро, как в последние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан", - сказал он.

По его словам, инфляция в годовом исчислении в августе замедлилась до 8,6%. Ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал НБУ, прежде всего за счет увеличения предложения продуктов питания. Так, хорошие урожаи поспособствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты.

"С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы. Сохраняться также влияние от фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и дальше будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ", - сообщил глава НБУ.

С другой стороны, давление на расходы бизнеса будет значительным как из-за потерь, связанных с войной, так и из-за подорожания электроэнергии и горючего. "Этот фактор может сдерживать замедление инфляции", - добавил Пышный.

Цены в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

В 2022 году инфляция составила 26%.

Из-за снижения инфляции Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 22,0% до 20,0% годовых с 15 сентября 2023 года.