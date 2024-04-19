Что будет с ценами в Украине в течение года: прогноз финансовых аналитиков и банкиров
Инфляция в Украине в 2024 году будет умеренной. Финансовые аналитики и банкиры улучшили прогноз по росту цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
По информации НБУ, финансовые аналитики в апреле 2024 года улучшили прогноз по инфляции в течение следующих 12 месяцев до 7,4%. В марте они ждали инфляцию на уровне 8,1%.
Банкиры в апреле прогнозируют инфляцию на уровне 9,3%. В январе они прогнозировали рост цен на 10,4%.
Кроме того, население Украины в марте ожидало инфляцию 8,7%. Прогноз руководителей предприятий за февраль находится на уровне 11,0%.
Инфляция в Украине
В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%. Инфляция ускорится только во второй половине года, а до этого рост цен будет умеренным.
По итогам марта инфляция в Украине упала до минимума с осени 2020 года - 3,2%. Это оказалось значительно ниже прогноза НБУ. "Отклонение от прогноза обеспечила динамика компонентов, имеющих малопредсказуемый характер, прежде всего, цен на сырые продукты питания", - заявили в НБУ.
Как отметили в НБУ, более быстрое удешевление сырых продуктов связано прежде всего с временными факторами, влияние которых, вероятно, иссякнет во втором полугодии 2024 года.