Что будет с ценами в Украине в течение года: прогноз финансовых аналитиков и банкиров

Инфляция в Украине в 2024 году будет умеренной. Финансовые аналитики и банкиры улучшили прогноз по росту цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

По информации НБУ, финансовые аналитики в апреле 2024 года улучшили прогноз по инфляции в течение следующих 12 месяцев до 7,4%. В марте они ждали инфляцию на уровне 8,1%.

Банкиры в апреле прогнозируют инфляцию на уровне 9,3%. В январе они прогнозировали рост цен на 10,4%.

Кроме того, население Украины в марте ожидало инфляцию 8,7%. Прогноз руководителей предприятий за февраль находится на уровне 11,0%.

Инфляция в Украине

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%. Инфляция ускорится только во второй половине года, а до этого рост цен будет умеренным.