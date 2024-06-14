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Что будет с ценами в Украине: прогноз финансовых аналитиков, банкиров и населения

Фото: рост цен будет умеренным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в Украине в течение 12 месяцев будет умеренной. Финансовые аналитики улучшили прогноз по росту цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

По информации НБУ, в июне 2024 финансовые аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 7,1%. В апреле они ожидали роста цен на 7,4%.

Кроме того, население прогнозирует инфляцию в 6,5% (последние данные за май).

Банкиры в апреле прогнозировали инфляцию 9,3%.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, в мае 2024 года годовая инфляция ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле.

НБУ прогнозирует, что в конце года инфляция составит 8,2%. По прогнозу, инфляция ускорится в ближайшие месяцы из-за более низкого урожая после прошлогодних рекордов, переноса на цены роста заработных плат, а также повышения тарифов на электроэнергию.

Кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может внести дополнительный вклад к показателю инфляции в этом году, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

 

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