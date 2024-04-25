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Что будет с ценами в Украине: НБУ улучшил прогноз по инфляции до конца года

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году до 8,2%. В январе центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 8,6%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 6,0% (предыдущий прогноз – 5,8%), в 2026 году инфляция упадет до 5,0% (предыдущий прогноз – 5,0%).

Как отметил Пышный, по-прежнему НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году, учитывая ожидаемое исчерпание эффектов больших урожаев предыдущего года, дальнейшее возобновление потребления и повышение расходов бизнеса в условиях войны.

"В течение последующих лет инфляция вернется в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. и будет оставаться в его пределах. Этому будет способствовать как постепенная нормализация условий для функционирования экономики, так и ослабление внешнего инфляционного давления, а также последовательные меры монетарной политики НБУ", - сказал он.

Инфляция в Украине

По итогам 2023 потребительская инфляция в Украине составила 5,1%, что значительно ниже, чем в 2022 году (26,6%).

В марте 2024 года инфляция в Украине упала 3,2%, что оказалось значительно ниже прогноза НБУ. В центробанке заявили, что отклонения от прогноза обеспечила динамика компонентов, имеющих малопредсказуемый характер, прежде всего, цен на сырые продукты питания.

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Национальный банк УкраиныИнфляция в Украине