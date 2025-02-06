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Что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз от правительства

Четверг 06 февраля 2025 15:11
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Что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз от правительства Иллюстративное фото: в Кабмине рассказали, что будет с ценами на продукты в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на продовольствие до сбора нового урожая.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в предыдущие два месяца произошла определенная стабилизация цен. В частности, те продукты, которые резко подорожали осенью, сейчас подешевели. Также уже не наблюдается резкого подорожания овощей для борщевого набора.

Высоцкий объяснил, что осенью продукты начали дорожать из-за нескольких факторов. Первый - это засуха и уменьшением урожая по многим позициям в прошлом году. Ведь уменьшение урожая отразилось и на ценах. Сейчас этого влияния нет. Кроме этого были определенные международные рост цен на молочные продукты, сейчас это также не наблюдается.

"На сегодня, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-то предпосылок, которые бы существенно влияли на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что, опять же, урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на изменение", - отметил Высоцкий.

Он пояснил, что помогает удерживать цены на текущем уровне и импорт товаров. Он помогает покрыть краткосрочный дефицит, что позволяет стабилизировать ситуацию. Также, в зависимости от объемов нового урожая, цены на некоторые товары могут даже снизиться.

Ранее мы писали о том, что в январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т.ч. из-за диспропорций на рынке труда.

Подробнее о том, что происходит на рынке овощей и когда ждать первый урожай наших томатов и огурцов - в материале РБК-Украина.

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