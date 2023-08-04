Что будет с ценами на продукты в Украине: прогноз НБУ

Как отмечается в отчете, во ІІ квартале 2023 года замедление инфляции продолжалось (до 12,8% г/г в июне). Фактические темпы роста цен были ниже апрельского прогноза НБУ, прежде всего вследствие достаточного предложения пищевых продуктов и горючего, стабильной ситуации в энергетике.

Инфляцию также сдерживали эффекты от укрепления наличного курса гривны и моратория на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ. Эти факторы перевесили эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных в результате войны, и повышения тарифов на электроэнергию для населения, отмечают в НБУ.

Предложение продуктов

По данным НБУ, предложение с/х продукции оставалось достаточным для обеспечения внутренних потребностей, несмотря на низкие урожаи прошлого года и последствия разрушения Каховской ГЭС. Кроме того, продолжалось снижение мировых цен на эти товары, а экспортные цены на украинское зерно и другую с/х продукцию были еще ниже из-за логистических трудностей и высоких рисков, в частности из-за перебоев в работе "зернового коридора".

Дополнительным фактором стала неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС. В результате снижались цены на муку и крупы, а подорожание молочных продуктов и подсолнечного масла замедлилось. В результате медленнее рос индекс цен на сырые продукты питания (18,2% г/г в июне). Это ограничивало рост цен и на обработанные продукты питания (14,7% г/г). В то же время высокими темпами дорожали овощи борщового набора (в том числе капуста, лук, морковь) в результате более раннего, чем обычно, исчерпания прошлогодних запасов и предложения раннего урожая в Украине, отмечают НБУ.

Быстрее дорожало мясо из-за недостаточного внутреннего предложения и слабого импорта на фоне повышения мировых цен. Сохранялись высокие темпы удорожания яиц из-за эффектов базы сравнения и увеличения экспорта.

"Эти факторы, а также эффекты от удорожания топлива во втором полугодии будут сдерживать падение продовольственной инфляции в этом году",

Прогноз роста цен

В НБУ прогнозируют, что ограниченное предложение овощей и фруктов из южных регионов будет поддерживать инфляцию сырых продуктов на двузнаковом уровне до следующего урожая.

После ожидаемого снижения рисков безопасности (с середины 2024 года) продовольственная инфляция замедлится благодаря возобновлению производств на пострадавших от войны территориях, а также увеличению урожаев в других областях. Весомым фактором будет и ожидаемое на прогнозном горизонте снижение мировых цен на продовольствие и энергоносители, ожидают в НБУ.

"С поступлением на рынок новой продукции в 2024 году инфляция сырых продуктов снизится до однозначного уровня. В 2025 году она снизится примерно до 3% при условии, что не будет новых шоков предложения. Только возврат мигрантов и возобновление потребительского спроса будет сдерживать инфляцию сырых продуктов от более существенного снижения", - говорится в прогнозе.