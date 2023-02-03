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Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

Фото: цены на бензин будут расти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году одним из основных факторов удорожания горючего станет ожидаемый возврат системы его налогообложения на довоенный уровень. Это подпитает и общую инфляцию из-за эффектов переноса стоимости горючего на стоимость других товаров и услуг, в том числе транспортных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2023 года).

"В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а с 2024 года топливная компонента как напрямую, так и через вторичные эффекты будет способствовать торможению общей инфляции", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, увеличение спроса на топливо, в том числе для генераторов, ускорило его подорожание в конце 2022 года (до 69,4% г/г в декабре).

Напомним, по данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 бензин А-92 подорожал на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% - до 55,0 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% - до 29,1 гривен за литр.

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Цены на бензинНациональный банк Украины